港專DAE│先進數碼科技設施提升學習成效　補助金計劃減輕經濟負擔

香港專業進修學校（港專）將在2023至24學年開辦全新「應用教育文憑」（DAE）課程。在八間開辦DAE課程的專上院校中，港專是其中一間提供全部5科補充科目的院校，加上先進的數碼科技教學設施，為學生提供良好的學習環境，有助提升學習成效。此外，港專特設「專‧惠你+」學費補助金計劃，幫助有意進修但有經濟困難的學生，令他們可專注學業，不會因經濟問題而窒礙學習或影響向上流動的機會。

攝影：黃寶瑩



港專DAE全開5科補充科目

全新的DAE課程旨在緊貼升學和職場需要，只要完成為期一年的全日制課程，即可獲取相當於中學文憑考試（DSE）5科2級（包括中、英文）的資歷。畢業生可選擇升讀高級文憑或副學士課程，亦可選擇投身職場。課程資歷獲政府認可，符合投考多個公務員職位的學歷要求。

DAE課程除了中文、英文和數學3個必修科目外，亦設有「生涯規劃」、「數碼公民」、「人際傳意與個人發展」、「科技創新技能」及「延伸數學」5個補充科目，以及多個職業相關的選修群組。為了讓同學有更多元化的選擇，港專為學生提供兩個課程組合，分別是：

組合1 - 3個必修科目 + 2個補充科目 + 1個選修群組（包含3個選修科目）

組合2 - 3個必修科目 + 5個補充科目

在選修群組方面，港專提供20個選擇，亦是開辦最多選修群組的院校之一。

港專語言通用教育學部學部主任周漢杰表示，港專開辦全數5個補充科目及多達20個選修群組，只為學生能選擇自己有興趣的科目：「5個補充科目旨在加強學員的基礎個人發展，為他們未來繼續進修或投身職場作好準備。各個科目均回應社會及經濟發展需要，同時亦可提升學員的溝通技巧和培養他們的正面價值觀。」

港專語言通用教育學部學部主任周漢杰表示，港專開辦全數5個補充科目及多達20個選修群組，只為學生能選擇自己有興趣的科目。

提供最新興知識 讓學生緊貼社會

5個補充科目中，「科技創新技能」和「數碼公民」屬於比較新興的知識範疇，周漢杰解釋：「『科技創新技能』是通過科創實踐，把創作意念化為數碼作品；『數碼公民』則讓同學了解資訊社會的運作，提升其資訊素養能力。」由於這兩個科目對電腦設備都有一定的要求，而港專早前獲政府資助，花費約1,400萬元興建「網絡安全運營中心」和「網絡靶場及實訓中心」，讓學生能透過最先進的配備及教學資源，學習數碼科技相關知識，緊貼社會發展趨勢及需求。

DAE出路多元 既能進修 亦能就業

對於DAE學生畢業後的出路，周漢杰指出學生既可繼續進修，亦可選擇就業，非常多元：「他們能升讀高級文憑或副學士等課程，亦能投考多個公務員職位，如消防員、警員和救護員等紀律部隊，或社會保障助理、助理外勤統計主任、二級電腦操作員等文職崗位。此外，由於DAE學科種類繁多，橫跨多個範疇，因此畢業生亦能投身修讀科目的相關行業。」

周漢杰表示DAE學生畢業後的出路十分多元，既可繼續進修，亦能選擇就業。

「專‧惠你+」計劃舒緩學生經濟壓力

港專不但為學生提供優質的硬件和軟件配套，亦在經濟方面支援有需要的學生。港專特設「專‧惠你+」學費補助金計劃，為有生活困難的學生和其家庭提供支援，只要申請獲批，便可獲得一次性$5,000元的學費補助金。學生發展部經理林銚民補充道：「在特殊情況下，學生發展部甚至會提供緊急經濟支援，協助學生順利畢業。」

另外，所有合資格的DAE學生，只要成功修畢一個科目，即出席率達80％和整體評核合格，便可獲政府發還有關科目的三成學費，而每名學員最多可取得全部八個科目的學費發還。

學生發展部經理林銚民表示，在特殊情況下，學生發展部會提供緊急經濟支援，協助學生順利畢業。

四類「知識/技能班」助學生發掘一技之長

除了經濟支援外，港專亦提供四大類的「知識/技能班」，包括康體醫療類、語文類、設計類和表演與藝術類，讓學生能善用課餘時間發掘一技之長。林銚民指出，語文類的知識/技能班對學生發展尤其重要：「隨着疫情緩和，兩地通關後，香港機遇處處，若能學習多一種語言對將來找工作一定有優勢。」而就業方面，校方則設有「求職配對一條龍服務」，協助學生了解自己的求職意向，尋找適合工種的面試機會。

不論是學習、經濟或就業，港專都為DAE學生準備好一系列的支援。如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://hkctdae.edu.hk/tc/ft

（資料及相片由客戶提供）