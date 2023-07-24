城市林務發展基金-見習生計劃擴涵蓋範圍 獲高達港幣3萬4千元獎金

香港人生活繁忙，每日離開學校或公司，有時遇到一棵翠綠的大樹，可能已經令心情放鬆，事實上城市林木還有隔音、美化街道、調節溫度、改善空氣質素及有助減少水土流失等等的好處，而樹木們亦需要好好護養及照顧才可以健康成長，你又有沒有興趣加入城市林務行業？為了吸引更多有志於樹藝、園藝業的人才加入，早於2020年推出的「城市林務發展基金-見習生計劃」，就鼓勵僱主僱用及培訓樹藝和樹木管理課程的畢業生成為具質素的樹藝師及攀樹員，支援本港的樹木管理及護養工作，計劃更於今年將涵蓋範圍擴展至更多工種，完成培訓及取得有關專業資格的見習生亦將獲高達港幣3萬4千元獎金。



「先聘請、後培訓」鼓勵僱主僱用課程畢業生

「城市林務發展基金-見習生計劃」由建造業議會受政府委託管理，計劃為有意成為專業樹藝師或攀樹員、屬本港資歷架構第三至第五級樹藝、樹木管理及樹藝工作課程的畢業生提供正統的在職培訓及工作經驗，以幫助他們考取獲認可的專業資格，成為具質素的樹藝師及攀樹員，而樹藝師及攀樹員見習生的培訓期分別為3年及18個月；同時，計劃採用「先聘請、後培訓」的原則，誠邀合資格的僱主參與見習生計劃，按議定或更高的薪酬水平（包括計劃所提供的培訓津貼），僱用樹藝師及攀樹員見習生，並提供有系統而且達到所訂要求的培訓，而合資格的僱主，每月亦會得到培訓津貼。計劃自2020年8月推行，至今已有12位攀樹員見習生完成18個月的在職培訓。

而現在香港未計算私人機構在內，單是由政府各部門管理的樹木數量已達 170 萬棵¹， 政府各樹木管理部門亦有聘請樹藝師及攀樹員見習生，協助進行樹木護養和管理工作，不少見習生亦派到政府不同部門，吸收工作經驗。

樹藝師見習生：「邊學邊做令我更有信心成為認可的樹藝師。」

發展局樹藝師見習生劉曉晴表示日常工作需要前往香港不同的公園進行樹木風險評估的審查工作，令她體會到環境與樹木之間的微妙關係。

於發展局充當「樹醫生」──樹藝師見習生的劉曉晴，就指計劃除了實習機會，更提供不同種類的課程，令他們對樹藝專業有更多元化的認識，當中包括軟實力課程及樹藝知識鞏固課程，而她日常工作包括到各區進行樹木風險評估管理的審查工作，核對部門提交的樹木評估報告，對比樹木真實情況與報告填寫內容，並再次評估樹木的潛在危險。她指：「在實習期間，大大提升了我這類職場新鮮人的人際關係處理及團隊合作技巧，另一方面樹藝相關的實用內容，例如鏈鋸應用，病蟲害及樹木護養等等，讓我可以有更多機會親身接觸樹木體驗及應用所學的知識。」能夠到香港不同地方實地考察，亦令劉曉晴體會到環境與樹木之間的微妙關係，讓她對日後的樹藝工作信心大增。「計劃讓我一邊工作，一邊學習，又可以汲取到書本以外的知識，令我更有信心成為認可的樹藝師。」

樹藝師見習生正將理論實踐，學習評估樹木的潛在風險。

培訓計劃運用科技，讓見習生如置身實地當中，學習辨別樹木健康及處理具風險的樹木。

前攀樹員見習生：「計劃令我成為攀樹員的路向更清晰明確。」

已完成培訓計劃的前攀樹員見習生陳澍初指計劃的課程實用，提供了基本攀樹訓練及知識，例如各種繩結、上樹等技巧，令他工作得心應手。

一般人可能對攀樹師有較少認識，攀樹師的職責包括樹木調查、植樹、修剪、安裝纜索及砍伐樹木等。已經完成培訓計劃，現於私人企業擔任樹木(環境)督導員的陳澍初，當初就在漁農自然護理署擔當攀樹員見習生，他指：「計劃提供了基本攀樹訓練及知識，例如各種繩結、上樹技巧、使用鏈鋸技術、辨別樹木健康的方法及安全意識的訓練。而在見習經歷中最難忘就要數一次在西貢進行的樹木工作，當時需要處理一棵被纏繞根纏繞的樹木，首先要移除纏繞的樹根，考驗我們多人工作時的分工合作，同時又考驗技術，需要在不傷及樹木的情況下細心移除纏繞根。」他表示參與計劃後，令他成為攀樹員的路向更清晰明確，完成培訓後亦立即取得私人機構的工作機會，在往後的職涯規劃都會繼續發展攀樹專業。

計劃著重職業安全意識的訓練，以提高見習生在日常工作中的安全意識。

範圍更廣、獎金提升！見習計劃今年優化後更吸引

計劃更於今年全面優化，大大增加計劃的吸引力！首先計劃涵蓋範圍已擴展見習生工種至樹木風險評估員、樹木工作監督及攀樹及鏈鋸操作員，而見習生將有機會獲發放額外港幣4千元獎金，以鼓勵他們取得額外的相關專業資格；同時亦調高見習生最低月薪要求及培訓津貼；另外，課程的導師與見習生的比例亦會優化，更新增助理導師協助提供相關培訓，以增加培訓計劃的參與人數；最後，計劃會提供樹木管理人員註冊制度下認可的樹藝工作職業安全與健康課程，以提升見習生的工作安全意識及鼓勵見習生註冊成為樹木管理人員註冊制度下5個類別的樹木管理人員，讓他們的出路及亦更廣！

課程的導師與見習生的比例於今年進一步優化，新增助理導師協助提供相關培訓，以增加培訓計劃的參與人數。

「城市林務發展基金-見習生計劃」全年均接受申請，想了解更多可到計劃網站，而有意加入樹木護養和管理工作行業的學生及從業員，則可以考慮報讀城市林務發展基金 - 學習資助計劃下合資格的相關認可課程。

資料來源：

1. 立法局財務委員會(2019)審核2019 至20 年度開支預算( 問題編號：1390；答覆編號DEVB(W)001)

（資料及相片由客戶提供）