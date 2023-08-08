初選案｜國安法後一度考慮退選　鄒家成哽咽：無法離群眾而去

民主派初選案今（8日）續審，鄒家成繼續作供，透露他在國安法實施後，曾考慮過退出初選，又指他當時認為其所主張的「香港民族」主義或會被扭曲港獨言論，加上國安法字眼模糊且刑罰很重，「情況如同盲人摸象」。不過鄒最後決定繼續參選，他在庭上哽咽憶述：「我發覺我根本就做唔出退選嘅決定，我覺得我無法離群眾而去⋯」他致電團隊成員表示望望繼續參選，對方回應：「全部人都ready，爭你一個。」提到此處，鄒用紙巾拭淚。



鄒家成今供稱，於2020年6月，他與梁晃維、張可森共同發起《墨落無悔》聲明後，曾發訊息通知初選籌組平台，並指收到30多名參選人簽署。該訊息亦指，倘若初選沒有原設的「共同綱領」，包括否決預算案迫使政府回應五大訴求，便會淪為議席的「分餅機」。鄒在庭上解釋，否決預算案目的是要展現抗爭意識，如果無法向選民展現抗爭意志，初選將會失去意義，「咁不如抽籤算啦」。

指當時不少政治素人擔憂 有大黨不願簽署《墨落無悔》

被問到發訊息予籌組平台的原因，鄒指當時有不少政治素人擔憂，某些大黨不願簽署、甚至公開批評《墨》，到底是因為不同意「否決預算案」這點，「定係其實佢哋輸咗初選，都想繼續參加官方選舉呢？」鄒認為，即使有傳統民主派食言，籌組平台也難以控制，他們不是要求對方做些甚麼，只是純粹想表達一種擔憂，不過籌組平台最終未有回應。

鄒於2020年6月提交初選提名表格，確認會擁護《基本法》及效忠特區，他在庭上解釋，《基本法》是香港憲法，而憲法的功能是約束當權者權力及保障市民權利，故此認為立會議員奉行的精神與《基本法》功能吻合。另他強調：「我效忠嘅，係會受憲法約束同埋會保障市民權利嘅政府。」

法官李運騰問，鄒是擁護《基本法》應有的模樣（as it should be），抑或是實際的模樣（as it is）？鄒回應稱，《基本法》在港實踐未如理想，而他效忠的，是能夠產生憲法功能的《基本法》。

鄒家成供稱國安法實施後，曾考慮退出初選，但因覺得自己「無法離群眾而去」，遂繼續參選。(資料圖片)

指其主張的「香港民族」有機會被扭曲成港獨言論 曾考慮退選

針對鄒發表的參選宣言，其代表大律師陳世傑原要求鄒在庭上解釋，但法官陳慶偉認為該篇宣言不言自明，又表示文中所指「不斷見證住香港嘅沉淪同赤化」可理解為香港變成一國一制、受共產黨管制等。鄒則回應指，他在參選宣言中提及「赤化」、「中國殖民者」、「撕破畫皮」等等，都無顛覆國家政權的主張。

鄒另透露，他在國安法實施後一度考慮退出初選，並指他在國安法生效當晚，與團隊成員研究條文後，認為其過往針對體制及政府的批評比較尖銳，亦考慮到「香港民族」主義有機會被扭曲成分裂國家及港獨的言論，加上國安法涵蓋範圍很廣、字眼模糊且刑罰很重，「情況如同盲人摸象」，所以他曾考慮退選。

致電團體表明繼續參選意願 對方回應「全部人都ready，爭你一個」

不過鄒最後仍然決定繼續參選，他在庭上哽咽稱：「我發覺我根本就做唔出退選嘅決定，我覺得我無法離群眾而去⋯」他憶述，有一天晚上他致電團隊成員，希望繼續參選，對方告訴他：「全部人都ready，爭你一個。」提到此處，鄒用紙巾拭淚。

他續指，翌日團隊開會商討，重新尋覓參選意義，並討論如何調整選舉工程，包括修改選舉宣傳單張，避免使用可能會被扭曲成國安法的字眼，包括將原來的「民族抗暴」改為「抗擊暴政」。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名受審被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名已認罪的被告。(詳看下圖)