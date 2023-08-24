初選案｜撰文籲準備與中共一戰　余稱為表達決心無關閉溝通之門

民主派初選案續審，女被告余慧明今（24日）續作供，並繼續就她曾在Facebook撰寫的文章作解釋。她曾在文內提過，實施國安法是「中共單方面炒熟港人」，又曾籲港人「奮力迎戰」，又呼籲人要做好準備，「與中共背水一戰」等。余同意她沒有在文章內，明確指出其願意談判的想法，因為她要表達其決心，亦認為別人不會覺得她是沒有談判的餘地，強調她不會關閉「溝通大門」，只是不想將其談判策略「擺埋出來畀人睇」。



余慧明作供多次強調她是擺出高姿態，但有得傾。(梁鵬威攝)

初選勝出後曾邀約落敗候選人

余慧明指，她於2020年4月問戴耀廷可否替衛生服務界辦初選後，直到6月9日戴開記招才獲官方確認。此前，衛生服務界沒有任何協調會議，她亦沒有聯絡其他有意參選該界別的人。及後余在初選中勝出，嘗試邀約落敗候選人開會，只有劉凱文出席，最終未有達成協議。

撰文望港人思考如何繼續合法抗爭

余曾於2020年5月在FB撰文《迷霧裡黑夜終於響起號角聲》，文章開首便提中共推「港版國安法」。她稱當時撰寫這篇文章是希望港人：「唔好對國安法淨係得個恐懼。」應思考如何繼續合法抗爭。她強調，合法性是重要考慮因素，並舉例醫管局員工陣線發起罷工之前，她曾諮詢法律顧問意見確保合法。

國安法實施嚇怕外資亦有人形容是攬炒

法官陳仲衡指，留意到文中寫到：「中共已按捺不住直接炒熟香港人……」問余使用「炒熟」一詞，會否引起對中共憎恨？余說國安法實施後，可引致外資嚇怕、造成經濟不穩定、香港國際聲譽受損等後果，有人形容是「攬炒」，但她認為是「中共單方面炒熟香港人」。

官質疑文內提奮力迎戰關乎生死

另余在文指，港人只可「奮力迎戰」，法官李運騰質疑，戰鬥關乎生死，余使用這個比喻是否代表與政府沒有談判空間？余否認，並指民主派擺出高姿態，爭取與政府有平等對話機會，這種「先砌後傾」是可行方法，她說：「我哋唔會關閉我哋嘅溝通大門。」

文章曾提全面反枱

法官李運騰指，余在文中稱要「全面反枱，迫使政權解散立法會進行破局」，字面上看不到她願意談判。余同意，文章沒有明確指向這一點，但不認為會令人覺得她不願意談判，並以工會罷工為例，當時政府確曾與工會談判。

戴耀廷提出的攬炒十步曲。

若政府不回應訴求會投反對票

法官陳慶偉認為，余的文章似乎與戴耀廷《攬炒十部曲》的理念相似。余表示，她當時沒看過戴的文章，她希望透過文章展示其不易退讓的決心，但不會將其談判策略「擺埋出來畀人睇」。法官陳仲衡則問，如果政府不肯回應訴求，余會否如文中所講「全面反枱」或「迫使政權解散」？余指她會，並說：「我認為投下一票反對票係無錯嘅。」

強調反抗不一定要用暴力

針對文章末段籲人做好準備「與中共的背水一戰」，余解釋她絕非鼓吹市民上街，其代表大律師即問，余是否鼓勵暴力示威？法官即打斷指，控罪沒有指控余鼓吹暴力，著大律師就這項議題發問，否則便是：「一個棘手問題（a can of worms）。」。大律師其後澄清，他是聽錯答案才會這樣提問。

此外，法官陳慶偉質疑文中「背水一戰」，是否代表沒有退路？余指，這是比喻中共與港人開戰，但強調反抗不一定要使用暴力，稱：「咁戰爭都有negotiation啦。」

專訪標題比其立場更激進

法官李運騰指，余接受網媒「獨立媒體」的專訪《從組織工會到走進議會余慧明：我要真攬炒！》，相關製圖寫著：「要用任何方法去推翻而家呢個政權、呢個政府」。余指標題由記者或編輯撰寫，文中部份字眼比她的立場更加激進，不完全反映她的意見。但因當時已進入競選階段，她怕要求下架會引起公關災難，所以選擇冷處理。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)