初選案（十七）｜余慧明參選為爭話語權　攬炒是姿態強調有得傾

前醫管局員工陣線主席余慧明，最後亦決定出庭自辯，她原本計劃從衛生服務界功能組別出選，亦有參與2020年7月的初選。余自辯時稱，她在2020年初曾發起工會成員罷工，期間發現要有話語權，政權才會談判，這令她萌起參選立法會的念頭。她後來知道她欲想出選的組別或有其他潛在競爭者，她擔心會出現「鎅票」情況，又聞說戴耀廷會辦初選，便聯絡戴並叫他「順便」加入她所屬的界別。她曾在Facebook撰文提及「攬炒」，她解釋只是要擺出高姿態，強調若政府肯放下身段回應，凡事有得傾。



聆訊第112天 余慧明指攬炒是姿態而非恐嚇 欲合法爭取五大訴求

余慧明稱2020年初她發起醫護罷工時，令她意識到若沒足夠話語權，是無法與政權談判的，故萌生參選立法會的想法。她期後在Facebook撰文提及「攬炒」，她稱「攬炒」一詞來自電影《飢餓遊戲》的對白，但她並無意攬炒議會，她的目標是要雙普選，她當時希望以高姿態的方式談判，合法地爭取五大訴求，若政府願意放下身段回應，凡事都「有得傾」，強調她提的「攬炒」是姿態而非恐嚇。

會採先砌後傾策略 自覺比泛民企得更硬

余又指過往泛民主張與政府「又傾又砌」，容易退讓，她自言比他們「企得更硬」，入到立會將採取「先砌後傾」策略，即擺出高姿態表明會反對一切議案，倘若政府願意談判她會「嘗試傾」，否則便會投反對票。而她在決定參選後，留意到衛生服務界民主派仍有潛在對手，擔心造成「鎅票」令建制得利，遂聯絡戴耀廷問他可否「順便」替衛生服務界辦初選。

聆訊第113天 撰文內容只為表達決心

余慧明作供時繼續就她在其Facebook專頁的文章解釋，她曾在文內提過，實施國安法是「中共單方面炒熟港人」，又呼籲港人「奮力迎戰」，及要做好準備，「與中共背水一戰」等。余同意她沒有在文章內明確指出她願意談判，因為她要透過文章表達其決心，亦認為別人不會覺得她是沒有談判的餘地，強調她不會關閉「溝通大門」，只是不想將其談判策略「擺埋出來畀人睇」。

余慧明稱若政府就雙普選提供確切時間表，她會接受。（資料圖片）

有雙普選確切時間表可接受

余又稱，她認為爭取五大訴求沒有違反國安法，而五大訴求中，最重要是爭取雙普選。若政府能就雙普選提供確切時間表，她便會接受。但投反對票是她的預設立場，除非政府令她回心轉意，否則即使是訴求以外的議案，她都會行使其否決權，並強調：「我係會講得出，做得到。」

初選案時序。(詳看下圖)

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控方案情及證人供詞(詳看下文)

被告主要辯護內容(詳看下文)

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022