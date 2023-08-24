初選案｜余慧明稱若雙普選有確切時間表會接受　否則會行使否決權

民主派初選案續審，參選衛生服務界的被告余慧明今（24日）自辯指，她認為爭取五大訴求沒有違反國安法，而五大訴求中，最重要是爭取雙普選。余說，若政府能提供確切時間表，她便會接受。但投反對票是她的預設立場，除非政府就訴求作出回應並令她回心轉意，否則即使是訴求以外的議案，她都會行使其否決權，並強調：「我係會講得出，做得到。」



余慧明指五大訴求中最重要是雙普選，若政府有提供確切時間表，她會接受。 （資料圖片）

有雙普選時間表會接受

余慧明供稱，她於2020年6月下旬向大會交提名表格，並一併提交其政綱。政綱提到：「我若當選，定必承諾行使反對權利，反對一切議案，直至香港政府全面回應五大訴求。」她指，這句說話時要展示她的決心，但她認為仍與政府有談判空間，而五大訴求中，最重要是落實雙普選，如果政府能夠提供實在確切的時間表，她會接受，若政府反口，她便會行使其否決權利。

政府無回應便會反對議案

余又指，她早已表明會反對一切議案，但不代表不審視議案內容，她仍會分析當中漏弊，以讓選民看到她投反對票也是有理有據。法官陳仲衡質疑，余是先否決，再找理據。余指，除非她找不到議案有反對原因，否則投反對票是她的預設立場。法官李運騰問，若政府議案與五大訴求無關，余是否仍會投反對票？余指，若政府無意回應五大訴求，她便會反對議案，並強調：「我係會講得出，做得到。」

共識與目標以為是指議會過半

至於提名表格，她指當時只把表格視為「報名表」，內容由助手填寫，她只負責簽署，沒有細閱內容，並提到她事後才發現簽錯位置。不過她稱，即使她當時留意到提名表格提及35+計劃「共識」、「目標」等，她亦只會理解為議會過半。

自覺是抗爭派故簽下聲明

有關簽署抗爭派的《墨落無悔》聲明，余指她是從競選團隊得知有此聲明，她當時只著眼聲明兩點，即「會運用否決權」，及「若支持度跌出目標議席，便須退選」，很快便決定加入聯署。被問到會否視自己為抗爭派，余說她簽署聲明是因為自覺屬於抗爭派，希望區分自己和傳統泛民。

相信爭取五大訴求並不違法

及至同年7月國安法實施後，余曾在FB發文指：「惡法壓境」，並稱：「我們與政權再無斡旋餘地」。針對余形容國安法為「惡法」，法官李運騰指，沒有人要她「熱愛」國安法，但稱：「就算你唔鍾意都唔可以觸犯。」余解釋，她相信爭取五大訴求並不違法，撰寫這篇文章是想展示決心，以及呼籲選民在初選投票。

大會指初選投票結果無約束力

此外，余提到初選前夕，衛生服務界別出現選民資格認證爭議，包括她在內的4位候選人與組織者一輪商討後，大會最後決定投票結果沒有約束力，只供參考。她對大會決定不滿，但也無可奈何。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)