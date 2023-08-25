初選案｜黃之鋒何桂藍曾站台助選　余慧明：電話都無稱不上是朋友

民主派初選案續審，曾參與衛生服務界初選的被告余慧明今（25日）續作供，她稱其所屬界別，因選民認證出現問題，戴耀廷決定該選舉結果不具約束力。余在初選勝出後，曾邀請其他對手見面，希望他們尊重賽果，但只有劉凱文出席。其後，余獲邀出席抗爭派記者會，她事前未有與其他出席者討論記招由誰發言，余說：「因為我本身唔係同佢哋好熟。」法官質疑，部份記招出席者，如何桂藍、黃之鋒等均曾為余站台。余笑言，她連對方的電話都沒有，稱不上是朋友。又指在本審訊中，才知中聯辦在記招前曾發聲明指初選或違法。



曾發起醫護罷工的「醫管局員工陣線」主席余慧明，2020年有意循衞生服務界出選立法會。(余慧明fb)

戴耀廷決定其界別選舉無約束力

余慧明供稱，2020年7月10日初選前夕，其參選的衛生服務界出現選民認證問題，大會提供4個解決方案，但4位候選人無法達成共識，最終戴耀廷決定採用其中一個方案：合資格選民需出示有效證件投票，但初選結果不具約束力，只供參考。余曾表達她希望初選結果具約束力，她在庭上指：「如果唔係選來做咩？」但戴指若不接受大會方案，便要取消衛生服務界初選，故她「無可奈何」要接受。

法官李運騰指，知道余最終在初選中勝出，但若她落敗的話，是否仍會依從無約束力選舉結果？余說若她初選落敗，便不會參與正式選舉。

余拒絕劉凱文做其Plan B

余又指，戴曾說過若衛生服務界選民數字不理想，便需與候選人開會，商討出選隊伍數目，但初選後改稱不用開會。余當時認為，約束力問題依然未解決，遂邀請其他對手見面，希望他們尊重賽果，避免鎅票，惟只有劉凱文應邀出席，劉提出想做她的Plan B，但她認為劉的政治路線不同而拒絕。

余慧明雖有出席抗爭派的記者會，但她稱與其他出席者唔係好熟。（資料圖片）

在本審訊時才知道中聯辦的聲明

此外，余又獲邀出席2020年7月15日的抗爭派記者會，她視自己為抗爭派，加上出席記招的皆為立場較進取的初選勝出者，她便答應出席。法官陳慶偉問，記招是否與早一天中聯辦發聲明指初選可能違法，區諾軒宣布退出初選有關？余認為不是，又指她至本案審訊時，才知道中聯辦的聲明。

與其他記招出席者唔係好熟

余憶述記招之前，她沒有與其他出席者討論發言或聲明，並說：「因為我本身唔係同佢哋好熟，我自己坐埋咗喺一邊。」法官陳仲衡指，何桂藍、黃之鋒等均曾在余的街站站台。余同意，但笑言：「佢地純粹係來站台，稱唔上係朋友，因為連電話都無。」但她確認同意記招聲明的內容。

法官發現黃之鋒及何桂藍均曾為余慧明站台，但余稱與他們算不上是朋友。

庭上才知趙家賢在記招後退出初選

余認為，當時35+計劃已結束，她在庭上才知記招翌日趙家賢退出初選。法官陳慶偉質疑，衛生服務界因為約束力問題，仍有後續協調工作，為何余會覺得計劃已完？余解釋，初選與後續協調沒有衝突，因為後者只是「處理佢嘅爛攤子」。

亦想爭取醫療制度改革

被問到除了爭取五大訴求的「抗爭意志」，余有否其他力爭議題？余指她的抗爭立場有三個層面：就著政府抗疫，提出批評和建議；爭取醫療制度改革；最重要的，便是爭取雙普選，以求前述兩個倡議能夠落實。

指三投三不投唔關初選事

余表示，從沒與初選組織者達成協議，如在當選後會在議會做什麼。她在收到審訊文件後，才得悉初選組織者曾先後舉辦過多場記者會，她只知道6月9日的記者會。至於「三投三不投」，余指她在後期才聽過，但沒有深究，並說：「呢個唔關初選事嘅programme。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)