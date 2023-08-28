初選案｜最後一名被告自辯完畢 案件押後至11.27作結案陳詞
撰文：凌子淇
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民主派初選案，審訊今（28日）踏入第115天，最後一名出庭自辯的被告余慧明完成作供，案件將進入結案陳詞階段，三位主審法官決案將案件押後10星期，以該控辯雙方律師提交書面結案陳詞，並定於今年11月27日聽取律師在庭上陳詞，預料需時2至3星期。現仍獲保釋的被告，可獲繼續擔保至下次聆訊。
16名受審被告。(詳看下圖)
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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。
辯方主要案情一覽(詳看下文)
初選案（十）｜被告開始自辯 鄭達鴻稱當時已不認同公民黨立場初選案（十一）｜彭卓棋宣傳用攬炒激進字眼 只為爭取最黃的選票初選案（十二）｜何啟明施德來借機宣傳民協 劉偉聰無簽過聲明書初選案（十三）｜何桂藍稱參選只為延續社運精神 無想過進入議會初選案（十四）｜陳志全指初選目的在爭取最多議席 非否決預算案初選案（十五）｜鄒家成想借初選平台宣揚本土派 從不信35+神話初選案（十六）｜柯耀林想了解支持度 李予信被捕反獲黨支持出選初選案（十七）｜余慧明參選為爭話語權 攬炒是姿態強調有得傾
31名已認罪的被告。(詳看下圖)
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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。
10名接受審訊並准保釋的被告。(詳看下圖)
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