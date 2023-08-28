初選案｜余慧明稱最終自的是落實真普選　強調非有破壞無建設

民主派初選案續審，最後一名被告余慧明今（28日）繼續接受控方盤問，她重申落實真普選才是她的最終目的，而非否決政府議案，並指：「我哋唔係淨係想破壞而無建設。」她認為一個議席不應只代表一小撮人，若要爭取雙普選，便要廢除功能組別。控方質疑，余若要爭取五大訴求，是要與其他民主派議員串謀否決議案。余否認，直言每個議員都是獨立個體，她無法：「迫人哋去做。」



余今完成作供，案件進入結案陳詞階段。法官暫定於11月27日起聽取雙方律師的口頭陳詞。



余慧明促醫管局交代外聘律師團隊的理據及花費的公帑。（資料圖片／高仲明攝）

競選團隊10職員由余聘請

余慧明稱，她決定參選立法會前，曾諮詢過醫管局員工陣線的會員意見，因她擔心會員會對其參選決定反感，若大部份會員均不支持她，她可能不會考慮參選。及後余決定參選，但她強調：「一蚊都無用過工會嘅錢。」又指其競選團隊的10數名全職員工，皆由她自掏腰包聘請。

指其團隊看連登比閱報多

主控萬德豪遂問，余的競選團隊有否向她提及戴耀廷撰文主張「攬炒」及否決財政預算案？余指沒有，又稱她沒有追蹤戴的FB專頁，亦不知道戴曾在《蘋果日報》發表專欄文章，她的團隊看連登比閱報多，即使有看新聞，亦主要只看港聞及娛樂版。

強調並非有破壞無建設

萬又問及余自撰的文章《踏上這攬炒旅途》，提及立法會爭取35席是「手段」，全面否決所有政府議案則是「目的」。余稱她當時使用字眼並不準確，她認為落實真普選才是最終目的，而非否決議案，又說：「我哋唔係淨係想破壞而無建設。」

每個議員都是獨立個體

萬質疑余是想與其他民主派議員聯手否決議案，余反駁指，每個議員都是獨立個體，她沒辦法「迫人哋去做」，但同意若要否決議案，必須得到其他泛民協助。法官陳慶偉問，若要爭取雙普選，即是支持廢除功能組別？余同意，因她認為一個議席不應該只代表一小撮人。

余慧明作供時一再強調，落實雙普選才是她的真正目的。（資料圖片／曾梓洋攝）

獨媒專訪未能完全反映其立場

至於獨媒專訪《從組織工會到走進議會 余慧明：我要真攬炒！》亦曾提及余參選立會是：「為了立會過半後，全面否決政府提出的議案，製造憲制危機，重組一個真正為人民服務的政府」。余稱文章用詞不能完全反映她的立場，並舉例詳述文中有關她批評醫管局派藥系統的段落不準確。法官李運騰打斷指，余不用詳細解釋派藥系統，因為他們不會明白。余說：「可能陳慶偉法官會明。」持有藥劑師牌照的陳慶偉笑言，他其實聽得懂余所述的，惹起庭上各人發笑。

認為爭取五大訴求並無違法

另余在初選前接受大紀元訪問時，曾指否決政府議案不是「口號式抗爭」，而是要用行動表達。她在庭上承認，即使在國安法實施後，這個想法都沒有變，因她不認為否決議案以爭取五大訴求是違法的。

萬又質疑余出席的抗爭派記者會上，岑敖暉和王百羽曾稱：「我哋」會反對預算案，這亦代表余的立場。余反駁指，這是他們所用詞彙，不代表他們事前曾有協議，並重申每位參選人都是獨立個體。

料結案陳詞需時2至3星期

余完成作供，案件進入結案陳詞階段。法官應控辯雙方要求，預留4周時間讓控方準備書面陳辭，亦給予5周讓辯方作書面回應。至於開庭聽取口頭陳詞聆訊，法官陳慶偉則指，某些被告可能涉及其他案件，因此無法定下確實日期，只能暫定11月27日再訊，預計需時2至3周。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)