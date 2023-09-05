中風後要勤運動　AI程式助復康

一旦不幸中風，即使患者保得住性命，之後仍有可能要面對各種後遺症，包括活動能力及認知能力受影響等。有醫生指，中風後首六個月是復康的黃金時期，病人應積極接受復康運動，提升身體機能及自理能力，之後亦要維持運動，減低復發及再次入院的機會。



復康運動助患者恢復活動能力

年輕中風患者吳凱琪(Kiki)，28歲時到水上樂園玩樂，期間突然休克，送院後發現患有先天性血管畸形。她中風後出現多種後遺症，包括難以辨認人、視力模糊、記憶力減退、難以進食，無法自理，眼、頭、頸部都難以活動等。「當時我就如機械人般，要逐格移動身體，無力步行。」

為了恢復活動能力，Kiki積極尋找復康方法，初時會參加不同殘疾人士運動，包括乒乓波、羽毛球、射箭，劍擊，但其後發現這些運動講求即時互動，對於中風患者而言比較吃力。近年她開始接觸到AI人工智能復康療程，能夠鍛鍊深層肌肉。她指，應用程式會要求動作放慢，越慢就代表控制身體的力度要越使力，令身體血液循環更好。

左起：中風患者蘇少球先生、新健社主席梁景航先生、腦神經科專科黃家星醫生、東華三院醫療及健康科學學院高級臨床講師黃潔怡女士、中風患者吳凱琪女士。

中風患者吳凱琪女士正示範中風後復康運動。

中風後有機會患上不少後遺症

黃家星醫生指，患者於中風後五年内有機會仍受不同殘疾的影響。

腦神經科專科醫生黃家星醫生指，中風後有機會出現的後遺症包括吞嚥哽塞、腦水腫及失禁等，運動和活動能力、認知能力、注意力、記憶、痛感、知覺及情緒亦會受影響。「研究發現，超過兩成患者於中風後第18至30個月期間，需要再次入院。此外，有三分之一的患者於中風後五年内，仍受不同殘疾的影響。」

病人出院後 鍛鍊依從性易下降

東華三院醫療及健康科學學院高級臨床講師黃潔怡女士指，復康分為三個階段，第一階段是快速上升期，即中風後第1至6週，是功能恢復的最佳時期。這時患者大多仍然住院，在醫護人員的指導和監督下，對康復治療的依從性較高，對復康鍛煉亦有信心，復康效果顯著。

第二階段則是緩慢下降期，即中風後第6至21週，這時多數患者已出院，而大部分人家中都沒有復康設備，因此患者對復康鍛煉的依從性開始下降。第三階段是穩定期，即中風後第21至24週，此階段的康復效果不如以前明顯，患者的依從性不高，並開始習慣中風後的生活方式，如不改善，可能會出現新的健康問題。

AI復康APP 助病人維持運動

近年本港引入為中風患者度身編訂復康療程的流動應用程式，輕度及中度中風的患者在照顧者的陪同下，在家中透過AI人工智程式，輔助進行復康運動，以更精準的方法訓練需要復康的部位，提升患者的依從性。AI亦可即時根據患者的動作評分，增加復康運動的趣味，病人使用前應接受醫生或物理治療師評估。

為了評估使用成效，新健社正招募中風患者進行研究，參加者需使用AI人工智能復康療程應用程式三個月，研究人員將會分析參加者在使用應用程式後的身體機能變化。

(資料及相片由客戶提供)