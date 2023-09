英國大學UCAS 2024搶先申請！｜英國頂尖大學及寄宿學校一覽

英國一直是香港學生首選的熱門升學國家之一,但無論選校、報名到申請簽證的每一個步驟,都需要長時間準備,並且當中有不少需要注意的地方,從而避免影響留學的安排!如果同學們有興趣到英國留學,需要提早開始準備和留意學校各項的截止日期,爭取機會入讀心儀學校和學科!



1) 英國大學UCAS申請2024

英國大學統一採用UCAS (英國大學聯招系統) 招生,2024年度的UCAS 申請將於2023年9月5日開始接受報名。如想報讀醫科或University of Oxford和University of Cambridge需及早申請,今年的截止日期是10月16日 (英國時間 18:00) ,截止日期會比其他大學和學科早。英國學士學位的課程通常為3年制,但蘇格蘭地區為4年制。而專業學科如醫科、牙醫、藥劑學及建築學的學士課程則為4至6年不等,這些課程會包含碩士或見習(Practical)。英國大學的課程多元化,提供的科目選擇比香港多,例如有飛機工程、物理治療、職業治療和獸醫課程等也是香港近年很受歡迎的學科,同學更容易獲取心儀課程取錄。此外,大學要求同學們具備足夠的英語水平,在IELTS國際英語水平測試中取得平均分6至6.5分。 如同學們的成績未達入學要求,也可以報讀大學的預備班(Foundation)或國際基礎大一課程(International Year 1),爭取日後銜接學位課程。以下三間精選頂尖大學,供大家參考:

University of Bath

University of Bath在研究和教學方面享有盛譽。學校為學生安排職業實習,從而獲得工作經驗,而學生的實習和就業能力表現較出色,所以學校在The Times & Sunday Times Good University Guide 2023排行第4名。大學教學及研究表現質量不俗,學校提供學士到博士課程,亦為學生提供英文課程。在The Times and Sunday Times Good University Guide 2023共有15個科目是排行頭10名內,例如 Criminology and Social Policy排名第1名、Civil Engineering排第8名、Business, Management and Marketing及Accounting & Finance都排第4名,香港學生和家長們都希望入讀這些較熱門的學科。

Cardiff University

Cardiff University是羅素集團(Russell Group)頂尖英國大學成員之一,是威爾斯(Wales)聲望最高的大學,被評為英國最佳20位的學系共有21個,物理治療、傳理系、建築系、城市規劃、牙科、心理學、護理學、放射學等均屬最佳首15位。醫療相關學科的選擇相當多,接受國際學生申請的學系包括視光學及藥劑系。Cardiff利用自身的科研優勢和資源,積極參與國際性的學術研究項目,大學的兩位諾貝爾獎得主分別在醫學和化學作出極大的研究貢獻。

Durham University

Durham是英國第三古老的大學,亦是羅素集團(Russell Group)成員。學校在教育及科研的成就都非常突出,並於國際及英國排名名列前茅。學校於QS世界大學排名2023中排名第92名。在Times & Sunday Times Good University Guide 2023中,排行全英國第6名,是公認的高尚學府之一。大學以Law及Business學科最爲出色,是不少學生的熱門課程。大學於多個科目在全英國獲得非常高的排名,例如Biological Sciences、Computer Sciences等於The Times & The Sunday Times Good University Guide 2023排名十名內,不論是學士或碩士課程都是信心的保證。

2) 英國寄宿學校:精選頂級院校,均可直接於香港辦事處考試入學

以下為三間受歡迎的寄宿學校,供大家參考:

Brighton College

這是一所擁有175年歷史的名牌寄宿中學,學校曾被英國每日電訊報(Daily Telegraph)評為英國十大優秀高考成績學校之一,同時每位學生都必須參與英文學習班,讓學生打好寫作能力的基礎,為公開考試作好準備。該校在多個英國寄宿中學排行榜中長期名列前茅,學生成績極佳。學生於學術,體育及藝術方面均有卓越成就。在2022年A-Level考試中,有62%學生獲得A*級的優秀成績,91%學生獲得A*級至A級,更有98%學生獲得A*至B的成績。

Cardiff Sixth Form College

這所較為小型的私立預科學院,是Wales中具有名氣和聲譽的私立學院之一。這所私立預科學院提供IGCSE (1年的GCSE課程)、GCSE普通課程以及A-Level。在2023的A-Level考試中,99.2% 的學生獲取A*-B的優異成績,而GCSE 2023年的考試中,83.9%的學生考獲A*-A grades。而其中39%的人入讀G5「超級精英」大學,81%的學生入讀QS top Universities,75%的學生入讀英國Russell Group 大學,學生成績驕人。作為頂尖預科學院之一,收生要求很高和申請步驟繁複,除了品學兼優之外,還需要經過不同的入學考試和面試。

Queen Ethelburga’s Collegiate

這所男女子私立寄宿學校位於York,學校設施充裕,以高度評價被譽為全歐洲最具規模學校和良好教育之一。學校的畢業生普遍也能考到佳績,升讀自己心儀學校。在2022年的A-Level考試中,80.59%的學生考獲A*-A,而在2022年GCSE考試中,接近60%的學生考獲A*的佳績,成績驕人。此外,也有不少學生入讀Cambridge、UCL、Imperial College London、King’s College London等高等學府。

3)琥珀教育爲您提供貼心服務

以上是琥珀教育誠心推薦的頂尖寄宿學校,寄宿學校的入學要求雖高,但要求最高的是英國政策所規定的學生監護人。 監護人是英國政府極力注重的政策,未滿十八歲的同學們必定要有一位監護人從而保障學生的安全。如果希望親友能夠親自成為監護人的話,申請步驟和要求也十分繁複。因此,琥珀教育為大家提供監護人服務,琥珀教育的監護人服務榮獲英國監護人組織及英國寄宿學校會雙重認證,同時與英國有400所寄宿學校存有緊密合作,為大家提供和推薦優質的寄宿家庭和貼心的照顧。

另外,相信各位家長和同學們都有意入讀頂尖寄宿學校和大學,英國的頂尖寄宿學校和大學都要求學生在不同的考試中取得優異的成績,例如雅思考試(IELTS) 中取得6.0或以上的成績,並且一些專業學科需要通過特定的學科考試。如果大家沒有太大信心和對考試模式不太熟悉的話,琥珀教育的卓越精英課程 (APAC)能夠幫到大家 ! 卓越精英課程提供不同的英語考試準備(IELTS / UKiset等)和專科考試特訓( UCAT/ BMAT等),並且會有在名牌大學畢業的專業導師一對一指導大家,盡力為大家爭取入讀名牌寄宿學校和大學的機會!

如家長和同學們有興趣到英國升學或有其他問題,歡迎蒞臨琥珀教育舉辦的「英國教育展2024」,除了以上六間所推介的院校會參與這次展覽,還有接近40間英國頂尖中學和大學。同場更有6場升學講座,內容豐富,切勿錯過!

英國教育展2024 UK Education Fair 2024

日期:2023年9月16日 (星期六)

時間:上午11時至下午4時半

地點:金鐘港麗酒店大禮堂 (太古廣場 - 港鐵金鐘站F出口 )

立即登記:https://www.amberedu.hk/ev0916/

琥珀教育電話:

2377-7888 (灣仔琥珀薈)

2377-7880 (旺角)

2377-7889 (尖沙咀)

