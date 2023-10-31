把握微電子新機遇　研發自主新技術　開展香港微電子產業

大眾經常在新聞中看到、聽到「微電子」和「半導體」這些詞語。一粒微小的晶片，其實與日常生活息息相關。香港近年大力推動微電子業發展，本地亦有不少有心之士希望香港半導體晶片技術可以全力趕上海外企業，提升半導體生產能力及產品性能，以實現自給自足的長遠目標。香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士就邀請了香港科技大學電子與計算機工程學系教授、安建科技（JSAB）創辦人單建安跟大家分享他在微電子產業中不斷𡚒鬥的故事，以及探討本地發展微電子業的優勢。

攝影：鄭子峰



日常生活不可缺少微電子 功率半導體需求日增

安建科技主力從事功率半導體元器件的設計、研發及銷售，一般市民可能對「功率半導體」、「微電子」及「矽基」都沒有太多認識，姚博士就特別邀請大中華區唯一從事矽基功率半導體研究的美國電子電氣工程師學會院士（IEEE Fellow）的單教授為大家解說。「『功率半導體』即是功率晶片，是云云眾多的晶片之一，是可以輸出大電流、大電壓的晶片；『微電子』則是電子學分支出來的一個學科，主要研究在半導體上設計和構成的微小變化；而『矽基』則是以矽作為半導體材料去建構微小化電路機器件。」雖然三者均屬於專業的領域，但其實它們已經應用到日常生活的大小事務上。單教授補充：「由手機、電腦、家電到人工智能或是新能源汽車，當中的發電、輸電、儲電或是用電都不能缺少晶片，而我公司的晶片在以上項目皆可以應用。」安建科技生產出不同用途功率半導體，由高鐵、新能源等領域以至綠色家電、消費電子等日常領域都可應用，加上環保減碳的趨勢，功率半導體將變得不可或缺，需求將會有進一步增長。

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士(左)與香港科技大學電子與計算機工程學系教授、安建科技創辦人單建安(右)交流香港微電子業發展的展望。

投身微電子業迎難而上 樂見元朗微電子中心明年啟用

問到為何由教育界轉戰商界發展微電子事業，單教授指其中一個原因是忠於自己的能力和興趣，「我在大學主修微電子，之後由碩士到博士再進一步專修微電子功率器件的知識，之後作為一個工程學科的教授，我最大的理想就是可以將自己所教及研發的技術產業化；另外，可以為國家提供技術及晶片，做到自給自足，意義就更大；加上我可以與自己訓練出來的學生團隊一起達成這個理想就更有滿足感。」坦言曾經歷過創業失敗的單教授指今次投身微電子業亦一樣艱辛，「艱辛不在於技術及研發，而是所面對的困難不只技術層面，而是營商、融資的問題。除了經歷被投資者拒絕、批量生產品控出現問題要連夜解決、以至公司發展初期遇上新冠疫情等，靠著堅持信念才可以一一渡過。」

一般半導體技術轉化從大學實驗室理念驗證，概念要經改良設計，才可真正投產，而量產晶片的晶圓廠一般需要極大成本，所以需要「中試線」（Prototyping line）測試清楚，百分百確定產品符合要求才可投產。單教授指香港長期缺乏「中試線」，令微電子設計未能在港快速落地，要在國內反覆驗證設計，結果耗費大量時間，這正是產業在本地發展的痛點。姚博士指出將於明年啟用、位於元朗創新園的微電子中心 (MEC)，可為港企提供「中試線」。他表示：「MEC將提供半導體製程需要的無塵車間、特種氣體、化學品及廢料處理，這些都是一般初創企業難以自己負擔的設備，另外MEC亦設共享實驗室予企業進行研究。只要公司有機器就可以直接接駁至我們的系統，無須自行設廠或申領各種牌照，令企業可以更專心發展業務。」單教授樂見MEC的落成，相信會令香港微電子設計及生產的發展步伐加快。

姚慶良博士表示元朗創新園微電子中心將於明年啟用，可是本地微電子行業發展良機及可吸引人才留港。

香港具第三代半導體發展優勢 擁內地龐大市場

對於香港微電子業的未來發展，單教授指十分樂觀，並認為香港在第三代半導體發展有多個優勢，「首先，香港的大學一直培養了不少在半導體範疇表現出色的研究生，在半導體的設計和製造上亦不落後於其他國家及地方；加上地理優勢，坐擁內地龐大市場及上游產業鏈的佈局，使半導體晶片的開發成本比較低，而且半導體晶片的應用場景以暴發式增長，例如機電一體化、新能源等。」對於有志加入市場的香港年輕人，單教授就寄語：「過去70年是微電子技術的開發期，而未來100年即將是微電子技術的優化及應用時期，香港年輕人應好好把握機遇！」

了解元朗創新園微電子中心的最新發展：https://stp.hk/3sdt8em

單教授指香港不乏發展微電子的人才，創立的安建科技在科學園內駐有半導體設計團隊。