香港面積雖小,卻擁有大大小小不同主題的博物館,大家可以盡情享受發掘歷史、欣賞藝術或探索科學的樂趣。今個11月,由康樂及文化事務署舉辦的年度文化活動香港博物館節,將以「香港有歷史. 藝術. 科學. 博物館」為主題,於轄下17間公共博物館及文化空間推出多姿多采的活動,更夥拍粵港澳十多間夥伴博物館為市民帶來不一樣的體驗。即看以下亮點項目,預早計劃行程!



為香港博物館節2023打響頭炮的,為11月4至5日在香港科學館舉行的「異想天開大派對」!活動以「科幻」為主題,由康文署轄下多個文化組別攜手,合力炮製一個節目豐富的嘉年華,精采節目包括科幻電影、音樂表演、奇幻魔術、小型展覽、科幻小説分享、圖書閱讀、小小博物館KOL科學對談、攤位活動等,務求讓參加者從不同角度認識科幻世界的不同面向,激發大人和小朋友的想象力。

當中由香港科學館科學推廣組帶來的「好奇號 一 納米世界」,以迷你展覽車及互動展品,帶參加者進入納米世界,想象如何在生活中應用這新科技。本地科幻小說家更會親臨與大家進行互動,一起探索科幻中的科學原理。

由香港公共圖書館在現場設置的「喜」動圖書館,除了帶來300多冊精選圖書, 更有一部結合故事場景與擴增實境科技(AR)的「讀步經典名著」互動故事裝置,讓大家利用動作感應器控制虛擬角色,成為故事主人翁,與小說人物一同歷險,體驗動感閱讀的趣味。

異想天開大派對

地點:香港科學館

日期:2023年11月4日至5日(星期六及日)

星期六上午11時至晚上7時

星期日上午11時至下午6時

免費參加,部分為收費活動。除特別註明外,活動均以粵語進行。

想體驗一下夜遊博物館?就要趁香港博物館節到訪香港藝術館、香港科學館及香港太空館了。3間博物館為響應「香港夜繽紛」活動,舉辦了「香港夜繽紛@博物館」,逢星期五、六、日及公眾假期將延長開放時間至晚上10時,而星期六晚上7時至9時更推出特別活動,讓市民享受與別不同的夜間觀賞體驗。此外,香港科學館更於11月24日星期五晚上7時30分至9時30分舉行「動物夜派對@ScM」,讓參加者化身成為野外動物,探索一個不同時空又充滿多樣性的奇妙動植物世界。

香港夜繽紛@博物館

地點: 香港藝術館、香港科學館及香港太空館

日期: 至2023年11月26日

博物館節期間的周末,將有一系列的開放同樂日進行,為市民,尤其家庭群組提供各類體驗式的活動。香港文化博物館的「情繫香港 ─ 潮遊香港文化博物館」,邀請大家踏上文化探索之旅追逐「港風」,透過互動舞蹈、傳統工藝及精華遊,讓市民感受香港獨一無二的文化藝術氣息;而香港鐵路博物館亦再次舉辦同樂日,安排了好玩有趣的活動及體驗,讓市民輕鬆漫遊舊火車站及認識香港鐵路歷史。

另外,香港太空館及康文署轄下文物修復辦事處將舉辦幕後遊,開放其工作室讓市民參觀,想窺探這兩個平日謝絕閒人進入的區域,就不要錯過了!

「博物館精選好書+精品特賣」在今年博物館節再次登場!是次嚴選多本焦點好書,以半價發售,還有60多本經典好書以4折優惠發售。除好書之外,多款博物館文創精品亦半價發售,各位書迷記緊把握平價入手心頭好的機會。

康文署博物館通行證會員尊享體驗

博物館節期間,康文署各間博物館都有多項大型展覽推出,若你想自由無限次參觀*,那必要擁有一張康文署博物館通行證,而一卡在手,博物館節期間更可尊享額外升級體驗,到香港於海防博物館、油街實現與香港文化博物館參加特備節目。

*常設及專題展覽 (特定專題展覽除外)

重點展覽推介

展出逾百件本地著名設計師韓秉華自1970年代至今的精選作品,完整呈現藝術家多元的風格及創意無界的創作歷程。

地點:香港文化博物館 (沙田文林路1號)

日期:2023年11月15日至2024年4月15日

免費入場

Titian, Flora (detail), 1515–1520 © Photographic Department, The Uffizi Galleries – By permission of the MiC - Italian Ministry of Culture