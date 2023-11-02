香港博物館節2023｜近80項精采節目全城同樂　11月限定體驗

香港面積雖小，卻擁有大大小小不同主題的博物館，大家可以盡情享受發掘歷史、欣賞藝術或探索科學的樂趣。今個11月，由康樂及文化事務署舉辦的年度文化活動香港博物館節，將以「香港有歷史. 藝術. 科學. 博物館」為主題，於轄下17間公共博物館及文化空間推出多姿多采的活動，更夥拍粵港澳十多間夥伴博物館為市民帶來不一樣的體驗。即看以下亮點項目，預早計劃行程！



近80項精采節目陸續登場「異想天開大派對」揭開序幕

為香港博物館節2023打響頭炮的，為11月4至5日在香港科學館舉行的「異想天開大派對」！活動以「科幻」為主題，由康文署轄下多個文化組別攜手，合力炮製一個節目豐富的嘉年華，精采節目包括科幻電影、音樂表演、奇幻魔術、小型展覽、科幻小説分享、圖書閱讀、小小博物館KOL科學對談、攤位活動等，務求讓參加者從不同角度認識科幻世界的不同面向，激發大人和小朋友的想象力。

+ 3

當中由香港科學館科學推廣組帶來的「好奇號 一 納米世界」，以迷你展覽車及互動展品，帶參加者進入納米世界，想象如何在生活中應用這新科技。本地科幻小說家更會親臨與大家進行互動，一起探索科幻中的科學原理。

由香港公共圖書館在現場設置的「喜」動圖書館，除了帶來300多冊精選圖書, 更有一部結合故事場景與擴增實境科技（AR）的「讀步經典名著」互動故事裝置，讓大家利用動作感應器控制虛擬角色，成為故事主人翁，與小說人物一同歷險，體驗動感閱讀的趣味。

異想天開大派對

地點：香港科學館

日期：2023年11月4日至5日（星期六及日）

星期六上午11時至晚上7時

星期日上午11時至下午6時

免費參加，部分為收費活動。除特別註明外，活動均以粵語進行。

期間限定！香港夜繽紛@博物館 驚喜體驗

想體驗一下夜遊博物館？就要趁香港博物館節到訪香港藝術館、香港科學館及香港太空館了。3間博物館為響應「香港夜繽紛」活動，舉辦了「香港夜繽紛@博物館」，逢星期五、六、日及公眾假期將延長開放時間至晚上10時，而星期六晚上7時至9時更推出特別活動，讓市民享受與別不同的夜間觀賞體驗。此外，香港科學館更於11月24日星期五晚上7時30分至9時30分舉行「動物夜派對@ScM」，讓參加者化身成為野外動物，探索一個不同時空又充滿多樣性的奇妙動植物世界。

把握機會體驗「香港夜繽紛@博物館」的精采活動

香港夜繽紛@博物館

地點: 香港藝術館、香港科學館及香港太空館

日期: 至2023年11月26日

博物館開放同樂日 由開放區玩到絕密區域

博物館節期間的周末，將有一系列的開放同樂日進行，為市民，尤其家庭群組提供各類體驗式的活動。香港文化博物館的「情繫香港 ─ 潮遊香港文化博物館」，邀請大家踏上文化探索之旅追逐「港風」，透過互動舞蹈、傳統工藝及精華遊，讓市民感受香港獨一無二的文化藝術氣息；而香港鐵路博物館亦再次舉辦同樂日，安排了好玩有趣的活動及體驗，讓市民輕鬆漫遊舊火車站及認識香港鐵路歷史。

另外，香港太空館及康文署轄下文物修復辦事處將舉辦幕後遊，開放其工作室讓市民參觀，想窺探這兩個平日謝絕閒人進入的區域，就不要錯過了!

博物館開放同樂日有多項互動節目及遊戲適合一家大小參與

低價入手博物館精選好書與精品

「博物館精選好書+精品特賣」在今年博物館節再次登場！是次嚴選多本焦點好書，以半價發售，還有60多本經典好書以4折優惠發售。除好書之外，多款博物館文創精品亦半價發售，各位書迷記緊把握平價入手心頭好的機會。

「博物館精選好書+精品特賣」優惠折扣發售博物館精選好書及精品

康文署博物館通行證會員尊享體驗

博物館節期間，康文署各間博物館都有多項大型展覽推出，若你想自由無限次參觀*，那必要擁有一張康文署博物館通行證，而一卡在手，博物館節期間更可尊享額外升級體驗，到香港於海防博物館、油街實現與香港文化博物館參加特備節目。

*常設及專題展覽 (特定專題展覽除外)

重點展覽推介

迁想無界 ── 韓秉華藝術與設計展於香港文化博物館展出

迁想無界 ── 韓秉華藝術與設計展

展出逾百件本地著名設計師韓秉華自1970年代至今的精選作品，完整呈現藝術家多元的風格及創意無界的創作歷程。

地點：香港文化博物館 (沙田文林路1號)

日期：2023年11月15日至2024年4月15日

免費入場

Titian, Flora (detail), 1515–1520 © Photographic Department, The Uffizi Galleries – By permission of the MiC - Italian Ministry of Culture

香港賽馬會呈獻系列：提香與文藝復興威尼斯畫派 ── 烏菲茲美術館珍藏展

香港首個大型提香及威尼斯畫派展覽，展出合共50幅16世紀威尼斯畫派巨匠提香及同期畫家的經典鉅作，內容包括肖像畫、聖經及神話故事等，全部首次於香港展出。提香是文藝復興時期舉足輕重的人物，大家可透過展覽一睹對西方藝術史影響深遠的大師之作。

地點：香港藝術館 (尖沙咀梳士巴利道10號)

日期：2023年11月3日至2024年2月28日

入場費：30元（標準票）15元（優惠票）

更衣記 ── 香港電影旗袍戲服秀展覽於香港電影資料館展出

更衣記 ── 香港電影旗袍戲服秀展覽

展出超過30套電影戲服，其中有多套橫跨不同年代的旗袍，包括李麗華、夏夢、張曼玉、林青霞等曾穿過的旗袍，同時亦會展示相關的電影片段，以加深對旗袍戲服的了解。

地點:香港電影資料館（香港西灣河鯉景道50號）

日期：2023年11月3日起至2024年5月5日

免費入場

香港博物館節2023約80項精釆節目陸續登場，敬請留意網頁www.museums.gov.hk/mf2023更新，以免錯過。節目如有調動，恕不另行通知。

（資料及相片由康文署提供）