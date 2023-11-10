本周末尖沙咀展銷會 加幣$30餘萬起！加拿大卡加利大型綜合社區

港人移民移居加拿大的除了多倫多及溫哥華外，卡加利Calgary亦是加拿大熱門城市之一，潛力不容忽視。康榮國際集團將於本周末（11月11至12日）於尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉行展銷會，多個優質項目包括卡加利 Calgary 全新大型綜合社區 Townhouses & Condos及 多倫多市中心黃金地段 Yonge-Dundas Sq 全新項目，同場更設有日本物業推介，大家切勿錯過！



Calgary 卡加利是加拿大熱門城市之一，2022年被譽為全球第三最佳宜居城市，卡加利除了出名出產石油外，近年更大力發展科技，金融，旅遊等等，加上就業機會高，消費指數低，稅率低，地產成交價更遠遠低於比起多倫多及溫哥華，過去 5 年吸引了許多加國本土新家庭從不同的城市遷住至 Calgary 生活，單單是2022年，進入卡加利生活的人口已有近12萬。還有移民人口近年不段上升，再加上近年投資卡加利的加國投資者大大上升，令卡加利的地產市場熾熱，供不應求。

主要投資因數包括，租務管制門檻非常低，價錢優越，$0 物業轉讓稅，$0 物業開發稅，買樓不用 HST（Harmonized Sales tax）等等。租務管制門檻低，包括過了一年租約可隨時及隨意加租，容許短期租約。Calgary 的物業一房單位普遍只需加幣 $30 餘萬起（港幣180餘萬起）送車位，比較多倫多及温哥華相差近一半價錢。市場租值更可達 7至8％ 回報！是許多加拿大人現時熱門投資的地方！

Calgary卡加利全新大型發展項目Townhouses & Condos

卡加利全新大型發展項目位於鐵路沿線20多畝大型綜合社區，是唯一新社區擁有鐵路沿線，步行五分鐘到達 Fish Creek-Lacombe LRT 地鐵站，方便到達鄰近的卡加利市中心。屋苑步行超過 250 問生活設施，鄰近多間餐廳，超市及商場。步行兩分鐘内更到達 2800 畝省立公園 Fish Creek Provincial Park，是加拿大第二大的公園，有步行徑，沙灘，足球場，等等運動及休閒設施。

屋苑由一房，兩房，三房及 Townhouses 聯排別墅鎮屋組成, 每個單位送車位，由加幣30萬餘起，$0 物業轉讓稅， $0 物業開發稅，買樓不用 HST，再送三年租務物業管理等等。

‧一房連車位由 CAD $329,000 起

‧兩房連車位由 CAD $396,000 起

‧三房連車位由 CAD $456,000 起

‧Townhouses 由 CAD $479,000 起

卡加利全新大型發展項目位於鐵路沿線20多畝大型綜合社區，是唯一新社區擁有鐵路沿線。

卡加利消費指數低，就業機會高，稅率低，地產成交價更遠遠低於比起多倫多及溫哥華。

同場加推：多倫多市中心黃金地段 Yonge + Dundas

全新樓盤位置於多倫多市中心黃金地段 Yonge & Dundas, 步行 2 分鐘到達 Dundas 地鐵站，5分鐘到達多倫多都市大學（TMU)，10多分鐘到達多倫多大學（U of T)。鄰近國際金融中心，Eaton Centre，Yorkville，多間醫院及大學！是加拿大東岸最繁華的地段！

樓盤提供一房廳至三房組成，售價由加幣60萬頭起，送兩年包租保證，送兩年租務物業管理。

以上項目由實力雄厚發展商 Graywood Development 精心打造，發展商有30年經驗，在卡加利 Calgary 及多倫多 Toronto 擁有多個項目發展，信心的保證。

▐ 加幣$30餘萬起！卡加利 Calgary 全新大型綜合社區 Townhouses & Condos ▐ 同場推 多倫多市中心黃金地段 Yonge-Dundas Sq 全新項目▐

康榮國際獨家認購 • 本周末特別獨家優惠

👑 上車盤由港幣 $180 萬起（加幣$30餘萬起）

👑 送高達三年租務物業管理

👑 送兩年包租保證 (多倫多物業)*

👑 送車位（卡加利物業）

👑 送名牌家庭電器組合

👑 10% 付款優惠

👑 $0 物業轉讓稅（卡加利物業）

👑 $0 物業開發稅（卡加利物業）

👑 收樓前轉手費免費

👑 單位在手 即揀即買 不用抽籤

日期：11月11至12日（星期六及日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：尖沙咀廣東道 3 號

馬哥孛羅香港酒店 G/F 百年廳 Centenary Room I & II

（港鐵尖沙咀站 L6 出口）

展銷會提供海港城免費泊車

歡迎登記及參與：

詳情：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：6051 3102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：C-M01-2023| Permit #: 18BL06137649 issued by City of Calgary。物業編號：T-C01-2023 | HCRA #: 61594 issued by Ontario。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2023.11.07

（資料及相片由客戶提供）