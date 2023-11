明日女菁領袖峰會2023｜探索目標 激發潛能　啓發女孩勇敢追夢

第二屆明日女菁領袖峰會2023日前假香港故宮文化博物館舉行,並由民政及青年事務局局長麥美娟,SBS,太平紳士、培菁女性創效基金(基金會)創辦人鄭余雅穎女士和恒生銀行有限公司執行董事及行政總裁施穎茵太平紳士共同主持開幕禮。今屆峰會吸引了近300名來自40多間學校的女孩參與,亦舉辦多個富啓發性的項目,鄭余雅穎女士冀望參加者透過創新體驗,發展出多元技能,為社會帶來正面影響。



主禮嘉賓香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟,SBS,太平紳士 (右),聯同培菁女性創效基金創辦人鄭余雅穎女士(中),及恒生銀行有限公司執行董事及行政總裁施穎茵太平紳士(左)主持開幕禮。

明日女菁領袖峰會2023鼓勵女生追夢

今年的明日女菁領袖峰會2023以「探索目標‧激發潛能」為主題,希望能透過不同活動啓發年輕女孩勇敢追夢,為社會作出貢獻。在民政及青年事務局、恒生銀行和其他19間公司和機構的支持下,峰會於日前假香港故宮文化博物館舉行。

其中鄭余雅穎女士寄望參加者能為社會帶來正面影響:「我們很高興能夠舉辦第二屆明日女菁領袖峰會。是次峰會以『探索目標、激發潛能』 為主題,旨在啓發女孩踏出第一步,去探索、參與、挑戰,並突破自己。通過創新的體驗,她們得以裝備自己,以成為將來帶領社會的重要一環。我們期望今次參與峰會的同學有所得著,從此踏出她們各自的潛能之路,彰顯多元的天賦技能,為社會、為其他人帶來正面影響。」

民政及青年事務局局長麥美娟,SBS,太平紳士則表示峰會有助培育新一代的女性領袖:「峰會的內容高瞻遠矚,因應未來社會的需要,針對性地裝備青年。我期望同學能把握今天的機會,思考自己在未來社會的定位,更期待大家將來在不同領域能夠成為女性領袖。」

恒生銀行有限公司執行董事及行政總裁施穎茵太平紳士更於峰會上分享其成長經歷,同時亦鼓勵年輕女孩勇敢探索未來:「恒生銀行深信年青人有無限潛能,因此鼓勵他們勇於探索未來、自我提升、毋懼失敗。我們會繼續支持青少年培養世界視野及正向思維,好好裝備自己。」

全方位激發參加者創新及創意思維

為了能全方位激發參加者的創新及創意思維,今屆峰會舉辦多項活動,例如是讓她們親身感受創新科技的「創新科技互動區」(包括人工智能、機器人和3D圖像打印技術),以及涵蓋設計思維簡介工作坊、人工智能及數碼學堂、中國文化和人工智能美學的「未來就緒實驗室」。還有由恒生銀行主持「你的科技夢想之旅 ─ 從興趣到專業」分享會,透過互動遊戲分享創新文化及如何將科技應用將創意意念實踐。

當然還有一眾社會經驗豐富的人士進行分享,包括Madhead創辦人曾建中先生、無國界醫生及2022年十大傑出青年陳詩瓏醫生、大昌行汽車國際控股有限公司汽車相關業務及遊艇主管(香港及海外)張嘉欣女士,以及民航機機師兼#christina_meow作者何紫婷女士,並由培菁女性創效基金法律及合規顧問張競詩女士擔任主持。

同場加映:智GO想像‧創科創意競賽2023 以創意及科技應對社會挑戰!

由基金會及香港科技園合辦的「智GO想像‧創科創意競賽2023」總決賽亦於同日舉行。競賽旨在鼓勵年輕女孩追求創科學習機會,深入了解創新與科技領域等方面的需要,並透過著名創科企業專家舉辦的工作坊,包括3D圖像打印技術、人工智能應用及機器人技術,學習並運用設計思維和創新技術,為應對身心健康、可持續發展(低碳和綠色生活),以及現代女性在社會所面對的挑戰,提出相應的解決方案及創作概念的模型。

冠軍與團隊精神獎得獎隊伍為Empower Me (迦密柏雨中學),透過開創性的AI平台,為全職媽媽們的職業發展帶來創新改變;亞軍和最受歡迎獎則由ToffeeNutNat(香港真光中學)獲得;而季軍得獎隊伍為 Your Way Home (瑪利曼中學)。

展望未來,基金會致力與本地及全球社區領袖緊密合作,持續為來自不同背景的女孩創造多樣化的機會,培養她們成為明日領袖。

