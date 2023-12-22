香港發揮微電子業獨特優勢　中港互補引領產業迎接新機遇

過去香港曾是半導體產業中心，電子業根基雄厚，強大的創新能力加上國際化人才優勢，有利迎接產業新機遇。隨着香港科技園公司在元朗創新園「微電子中心」（MEC）將於明年落成，能進一步推動本地微電子業發展，再迎黃金時代。今次香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士邀請常州承芯半導體有限公司（ChemSemi）總經理余楚榮（Wilson），一同探討中港兩地如何發揮各自優勢，建立完整的微電子產業鏈，共創雙贏局面。

攝影：鄭子峰



半導體晶片廣泛應用於各類型的電子設備或智能產品，對社會運作和市民日常生活至關重要，因而成為中國當前最重視的產業之一。「中國的通訊業非常強大，但缺乏用於通訊的射頻前端晶片，因此半導體企業就顯得非常重要。」Wilson稱，射頻前端晶片的重要性不可忽視，卻是中國典型「卡脖子」技術之一。他預計到2025年，射頻前端的國際市場價值約400億美元。然而，中國佔有率低於5%，絕大部分都被其他國家壟斷。因此，ChemSemi積極發展射頻前端技術產業鏈，建立先進的第三代半導體技術，期望打破困局。公司於2022年被江蘇省政府評為潛在獨角獸企業，今年更成為全國潛在獨角獸企業。Wilson認為，國家的認同與期望是公司加速創新的驅動力。

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士(右)與常州承芯半導體有限公司（ChemSemi）總經理余楚榮（左），一同探討中港兩地如何發揮各自優勢，建立完整的微電子產業鏈，共創雙贏局面。

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國內半導體行業發展迅速 香港具備多重優勢

近年，國內半導體行業的發展迅速，各地工廠如雨後春筍。Wilson指，國內企業相對著重規模，在創新領域上相對較弱。相反，香港微電子業創新力高，更具多重優勢。他回想40年前剛投身香港微電子業，當年產業發展蓬勃，吸引不少外商於香港設立公司，為本地微電子領域奠下堅實基礎。「香港微電子產業發展與國內不相伯仲。香港更具有多重優勢，只需認清定位，與國內優勢互補，則有助進一步帶動創科發展。」多重優勢，指的是香港於商業、法制、創科與地利等優勢。於商業方面，香港金融市場成熟，稅制簡單透明，營商環境高度開放，鼓勵商業發展。其次，香港法律體系健全，對專利技術的保護全面，鼓勵創新。此外，香港擁有完善本地創科生態圈，各大院校的學者於各研究領域表現卓越。更重要的是，香港在「一國兩制」下具有特殊的角色，既能與中國市場緊密聯繫，又能吸引國外專才，促進技術交流。

常州承芯半導體有限公司（ChemSemi）總經理余楚榮擁有40多年半導體企業管理經驗，與香港微電子業共同成長。

他續指，香港與國內的微電子產業各有痛點。「若香港專注於大型生產，將要面對人力與土地資源問題；內地工廠具規模，變相較難實現小型創新。若香港的中小型公司能把握機會，與內地大型企業合作，甚至授權專利技術，有望實現雙方互利共贏的局面。」Wilson以ChemSemi為例，中港合作模式允許公司利用香港的設施和專業知識進行初步研發，確定可行性後再在國內進行大規模生產，從而實現效益最大化。這不僅能夠提高ChemSemi的研發能力，還能夠增加國內的生產力和競爭力，同時為香港的科研機構提供了實踐的機會。這種合作模式將有助於雙方在技術創新和產業發展方面實現長期共同的目標。

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士指，進駐元朗創新園微電子中心(MEC)的公司只需將機器接駁系統，便可立即使用，十分方便。

元朗微電子中心成強大助力 支援「第三代半導體」的開發和試產

姚博士認同中港合作的重要性，他引用最近一項調查，本港現有過百位教授從事微電子的研發，但若要將研發成果轉化為產品，仍需經歷漫長的開發設計。科技園公司提供的配套設施，正好可以解決各項痛點。例如明年啟用的元朗創新園微電子中心(MEC)就設有小型晶圓廠，供量產前作「中試線」；更配備無塵室、危險化學品處理和共享設備、實驗室等。這不僅能節省了時間和資源，助大學與中小企公司更輕鬆地在科技領域中發展和取得成果。

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