小資族理財｜做到三點即可靠活期賺到高達10%活期存款年利率

小資族或是投資小白，一來資金不足、二來是膽量不足、三來時間不足，如何才能穩陣地靠錢搵錢？不少人想到的是靠高息定期存款賺息，但有沒有想過，一個銀行戶口活期存款都可以賺到高息兼有高現金回贈？



不是每一個人都適合做高風險投資，尤其對小資族或是投資小白來說，靠高息定期存款賺息，是最穩當的選擇。然而不少傳統銀行的定存門檻甚高，需存入大額存款，才能享有高息，一般小資族，根本不能從中獲利。而且定存不夠彈性，存戶萬一臨時需要大量現金周轉時，存戶無法在設定期限前取回存款應急；若然真的要於限期前提取存款，不但不能獲取任何利息，更加可能被罰款。加上定期存款或未能跟隨通脹調整，變相削弱了回報。但是，現在只要在虛擬銀行 Mox開戶，並完成3個任務，就可享高達10%活期存款年利率兼享高現金回贈！

定期存款利息高門檻更高 欠靈活性或成存款壓力

想在傳統銀行存定期賺取高息，先要過第一個門檻，就是高額開戶，部分傳統銀行更要求開戶門檻達港幣過百萬，才能賺到高息，對小資族來說，根本是不可能的任務。而且，定期存款靈活度較低，對小資族來說，會做成一定的存款壓力。有沒有想過活期存款的年利率都可以比定期高？

完成3個理財小任務 即享全城最高¹ 高達10%活期存款年利率*！

由即日起至2023年11月30日期間，於虛擬銀行 Mox成功開戶，完成3個小任務，賺到的特高活期存款年利率或比定期年利率更高！

新客戶只於開戶首60日將Mox設為FPS預設收款銀行，即可於翌日就高達港幣$250,000的存款享3.2%年利率的迎新Bonus*！連同0.3%基本年利率，新客戶在開戶後60日內獲享共3.5%存款年利率。於11月期間完成以下Mox Bonus任務²，可再享額外2.7%年利率*，在總計港幣$250,000或以下的存款上，共享高達6.2%活期存款年利率。

任務1︰儲蓄任務 ：額外1.7%年利率

新客戶存入 HKD20,000新資金⁴。

任務2：消費任務 ：額外0.5%年利率

日常消費使用Mox Card消費滿HKD5,000³（包括以Mox Credit簽賬或Mox戶口扣賬的交易）。

任務3：繳費任務 ：額外0.5%年利率

月中都有不同的費用要找，用Mox「繳費」功能完成三項繳費交易，每項交易最少為HKD100⁵（Mox Credit或Mox戶口扣賬亦可）。

如果在2023年11月30日或之前，參加Mox新資金（11月）推廣，存入至少港幣$75,000新資金，並維持指定新資金至2024年3月31日，即可享3.8%存款年利率⁶！連同0.3%基本年利率，加上完成任務的5.9%活期存款年利率，即等於賺到高達10%活期存款年利率*！

每日計息即日回贈現金 一個App就睇清戶口狀況

不同一般銀行拆息，由隔夜到12個月，以及回贈超市禮券，在 Mox成功開戶，及完成Mox Bonus任務後，即可於翌日開始享有相應的額外存款年利率²。利息即日計算，每日入戶。回贈更是現金回贈，直接存入你戶口！小資族愈早完成任務，自然賺得愈多！

對小資族及投資小白來說，利息有點複雜難計算？戶口內總共需要維持多少存款，才可以賺盡利息？這些都不用自己計算，更不必請教投資達入，Mox一早為你計算好！用戶只需隨時登入Mox app，即可輕鬆簡單地清楚查看共需要維持的存款金額，以完成儲蓄任務 。而每項任務的進度亦會每天更新，讓你更輕鬆完成任務，賺取額外利率。

小資族想輕鬆賺息，即用邀請碼「MOXEARN」在Mox Bank開戶，即賺港幣$1,000現金獎賞**及高達10%活期存款年利率！

借定唔借？還得到先好借！

*受Mox新資金推廣（2023年11月）條款及細則、 迎新Bonus （2023年11月）推廣條款及細則 及 Mox Bonus（2023年11月）推廣條款及細則約束。你亦可瀏覽Mox網站/Mox app內指示Mox網站了解更多詳請。

**受MOXEARN邀請碼推廣條款及細則約束。

¹截至2023年10月27日，與全港27間銀行於其官方網站公佈以HKD75,000存款計算的港元活期存款利率，並根據完成各銀行相關挑戰而在相關挑戰期間獲得最高的額

²如你在每月的最後一天完成任何Mox Bonus任務，你將不能於翌日享有額外年利率。

³只有於推廣期內已結算的消費交易（即是在Mox app中顯示為「完成」的消費交易）將被計算在消費任務內。

⁴在上月的平均活期存款結餘之上，你於當日持有HKD20,000新資金。每月平均結餘是指該月所有日子內，所持港元活期存款戶口結餘的平均值。

⁵只有於推廣期內已完成的繳費交易（即是在Mox app中顯示為「金額已轉出」的繳費交易）將被計算在繳費任務內。「HKT轉賬易」的交易將不能被計算在繳費任務內。

⁶ 這是指客戶存入所需新資金，並於2023年11月17日至2024年3月31日的資金計算期維持該資金後可獲的現金獎賞的相應年利率。

（資料由客戶提供）