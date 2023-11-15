港製廢玻璃外牆降溫塗料　首奪James Dyson設計大獎可持續發展獎

近年香港天氣較以往炎熱，其中一個原因是本地建築物增多，混凝土在日間吸熱，晚上釋放熱力，令氣溫升高。天氣酷熱令大家離不開冷氣，長期開冷氣耗電而且增加二氧化碳排放，造成惡性循環。香港中文大學學生以廢棄玻璃為原料，研發降溫外牆塗料E-COATING，奪得本年度James Dyson 設計大獎的可持續發展獎。團隊正積極促進E-COATING商品化，讓科研成果進入市場，紓緩暖化問題。



本地發明 低成本高效降溫塗料 助力可持續建築

James Dyson 設計大獎自從2005年起向全球年輕發明家召集創新構思，創造出能夠解決社會問題的發明，參賽者擁有完全自主的知識產權。E-COATING由香港中文大學學生陳海鋒（主修能源和環境工程）及肖璨（主修機械和自動化工程）合作研發，團隊首先於2023年度James Dyson 設計大獎香港區脫穎而出，躋身國際賽20強並勇奪可持續發展獎。E-COATING有效阻隔和反射約95%的陽光，含無數極小的玻璃顆粒的E-COATING有效將太陽光產生無數次的折射，節省了建築物冷卻時所需的大量電力，尤其適合香港等太陽輻射強烈的東南亞地區。

E-COATING原料為廢棄玻璃，成本比坊間同類塗料低一半。

E-COATING的誕生，為能源消耗與資源浪費這兩項環境問題，提供了一個可持續發展方案。「我們發現冷氣電力消耗佔香港總用電量的31%，另一方面，每天約有178公噸廢棄玻璃被送填埋區，於是便產生了以循環經濟改善氣候問題的想法。」E-COATING不只為廢物賦予新的環保價值，而且生產過程碳排放量低，成本更比坊間同類塗料低一半，有助推廣至不同層面的應用。「常規降溫塗料使用的納米級材料需高溫生產，碳排放量高，亦造成能源耗損，加上複雜的製造流程與有限供應，導致產品的售價較高。相反，E-COATING以成本較低的回收玻璃為原材料，製造過程相對簡單，減少對環境的破壞和污染。」

積極拓展應用範圍 引領環境革新

為了讓E-COATING成為更完善、應用範圍更廣的產品，團隊正進一步提高物料塗層附著力和易用性，並積極推進E-COATING商品化。他們同時著手研究適合於室內使用的新E-COATING配方，團隊表示，最初將配方的研發重點定為適用於普遍建築屋頂和外牆的混凝土，隨着與不同的潛在客戶接觸中，發現金屬屋頂或電箱等同樣具備需求，因此決定在下一階段的研發中，將開發適用於金屬表面的E-COATING。

為了讓E-COATING成為更完善、應用範圍更廣的產品，團隊正進一步提高物料塗層附著力和易用性。

對於這次能夠代表香港首次獲得國際大獎，特別是可持續發展獎，團隊指既榮幸又感動，因為這不但確認了E-COATING的商業應用具有實際面對並改善環境問題的能力，並且有潛力為世界帶來顯著變革。團隊已經成立了初創公司，期望能盡快將其引入市場，為解決全球環境問題提供助力。

波蘭發明家獲人道主義獎 首爾大學學生團隊奪國際冠軍

而人道主義獎則由波蘭發明家Piotr Tłuszcz設計的The Life Chariot奪得，他從烏克蘭衝突中觀察地面醫療運送的局限性，設計出一種用於醫療後送的越野拖車，可以連接到任何具掛鉤配備的車輛上，輕量和懸吊設計便於拯救傷者。國際冠軍由首爾弘益大學的學生團隊Yujin Chae，Daeyeon Kim，Yeonghwan Shin及Yuan Bai發明的The Golden Capsule奪得，產品是一種非電動、免手持的靜脈注射裝置，利用彈性和氣壓差異而非重力，使災區的醫護人員在運送病患時無需再舉起靜脈注射包，也不需要以電力來控制輸液速度。設計靈感來自今年2月2 月，土耳其和敘利亞地震的疏散過程中，醫護人員需在惡劣的環境中移動，同時為患者手持多個靜脈注射包的困境。

（資料及相片由Dyson提供）