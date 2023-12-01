買鑽石送鑽石？《天然鑽石幸運大抽獎》6百萬港幣天然鑽石等你拎

閃閃發亮的天然鑽石是自然界中最古老及最珍稀的瑰寶之一，更加是不少人的送禮之選！由2023年12月1日至2024年2月29日，橫跨聖誕佳節、農曆新年及情人節，香港鑽石總會就推出《開心香港 天然鑽石幸運大抽獎》，大家只需要於超過350間參與珠寶零售店舖中，買天然鑽石鑽飾消費滿港幣5,000就可以參加大抽獎，有機會得到總值超過6百萬港幣天然鑽石及鑽飾購物券！大獎更可一人獨得190萬的3卡D色天然鑽石及港幣5,000鑽飾購物券！真正買得開心，中獎更開心！以下立即為你介紹幸運大抽獎玩法！



消費滿港幣5,000即可參加！買得越多，抽獎次數越多！

大家只要於抽獎活動期間，在參與珠寶零售商戶購買一件或以上含有天然鑽石的飾品（不含人造鑽石及不包括鐘錶），而單據上折扣後滿港幣5,000的天然鑽石飾品就即合乎抽獎資格，可獲得一次抽獎機會，而買得越多，參加抽獎的次數亦越多，中獎機會越大！大家不妨趁今次機會，買天然鑽石飾品獎賞自己辛勤努力了一年，以及挑選一件心頭好係送給摰愛！

另外，大會更夥拍電子錢包合作夥伴AlipayHK，於抽獎期內向顧客送出總值5,000萬AlipayHK A. Point積分。A. Point積分可於用AlipayHK所有合作商戶消費時當現金或兌換獎賞使用。AlipayHK用戶只要於參與商舖內掃描大抽獎相關宣傳品上的二維碼 （QR Code）就可領取指定A. Point。

另外，抽中天然鑽石的幸運兒，更可獲得由香港鑽石總會送出免費鑽飾購物券一張，讓你鑲嵌美鑽，打造非凡鑽飾！

有關大抽獎登記及其他詳情，請瀏覽網站：https://ndqa.hk/

推廣生意的競賽牌照號碼：57836

認住4大優質認證！買得安心有保證！

天然鑽石與人工鑽石的情感意義及保值能力相距甚遠，香港鑽石總會早於2015年就推出消費者保障計劃 – 「天然鑽石品質保證」標誌，商戶必須承諾只銷售天然鑽石，不會同時售賣人工鑽石，及正確表述及全面披露鑽石質量資料。另外，更有其餘3款優質認證「天然翡翠標誌」、「優質足金標誌」及「珠寶信譽店標誌」協助消費者選擇有信譽商舖，香港珠寶業有4大優質認證，誠信受到認可，大家就絕對可以買得安心啦！

（資料及相片由客戶提供）