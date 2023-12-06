動物守護•社區大使全方位『護動』學堂 推動學生愛動物、惜生命

毛孩精靈可愛又治癒，不少小朋友及大人都想飼養寵物，但卻將其視為「玩具」，到現實照顧時才發現每日要清理毛孩的大小二便、牠們有機會生病、又要花時間陪伴牠們等，最後決定棄養甚至會使用暴力向毛孩發洩……為了宣揚愛護動物的信息，警務處推出的「動物守護‧社區大使」計劃走入社區，舉辦不同「護動」活動，當中包括於20間學校成立校園「寵愛閣」，委任超過300名幼稚園、小學及中學生成為「動物守護．學生大使」，肩負起照顧校園小動物的責任。為此，計劃聯同了不同動物機構，為一眾「動物守護．學生大使」舉辦一系列「全方位『護動』學堂」的活動，令他們從小學習與動物相處、尊重動物生命的知識！「全方位『護動』學堂」已經於今年9月及11月舉辦講座及動物醫療中心參觀，以下立即了解更多！



帶中學生了解獸醫工作日常 明白動物醫療需要

有份參與計劃、及在學校「寵愛閣」飼養了4隻狗狗的佛教筏可紀念中學，於剛過去的11月透過計劃讓21位平常負責照顧校內狗狗日常生活、十分有愛心的「動物守護‧學生大使」同學，去到城大動物醫療中心，了解中心的運作。中心為有興趣長大後加入相關行業的同學，講解獸醫的日常工作；而學生大使們更有機會參觀中心內部的手術室、治療室，令他們大開眼界。

當日中心的全科獸醫唐志杰醫生（Dr. Aaron）除了為學生講解成為一位獸醫需要的學歷及升學途徑外，亦有提醒學生尊重生命、愛護動物是成為獸醫的基本質素。因為小動物不會說話，不像人在生病時可以跟醫生說哪裡痛，所以獸醫要很細心地觀察牠到底哪裡有問題。中心在堂上更找來一隻小型貴婦犬示範醫生如何為狗隻進行身體檢查，在過程中，學生大使們亦學到如何從狗隻的毛色、牙齒、眼睛等部位，大概分辨動物年齡。Dr. Aaron指：「希望同學在過程中可以了解到動物與人一樣也會生病需要治療，牠們是一條生命，而不是『玩具』。」

在Dr. Aaron（圖左）的帶領下，同學都可以親手為小狗檢查，嘗試了解狗隻的身體構造。

同學有機會參觀中心各個不同功能的治療室，了解動物治療與人類一樣非常複雜，有不同的專科及診療儀器。

聽完Dr. Aaron的講解，學生大使在獸醫護士的帶領下參觀不同部門，當中包括急症室、深切治療部、影像診斷室及化驗室等，並了解先進的影像診斷及治療設備運作。在參觀期間，同學了解到不少有趣的動物知識，例如貓咪只有三種血型，分別為A型、B型及AB型，而狗狗的血型則比人類複雜許多，細分能達到13種。經過當日的講座及參觀，一班學生大使都表示獲益良多，其中就讀中四的廖同學及中三的駱同學就分別指自己會以成為獸醫及動物美容師為目標。廖同學指：「我有養狗，但平常帶牠到診所，不會知道醫生帶牠到那裡進行下一步檢查，又不知道檢查的實際情況，今天參觀中心可以走到最前，就可以了解得更清楚。」

完成當日活動後同學及城大動物醫療中心代表都收到「動物守護‧社區大使」計劃的精美紀念品。

幼稚園生毛孩初接觸 學做負責任主人第一步

除了中學生，警務處「動物守護‧社區大使」計劃於9月與非牟利機構動物英雄聯盟（Paws Hero）及漁農自然護理署，分別進行了兩場為幼稚園及小學生舉辦的講座，主題分別為「做個盡責寵物主人」及「ABCD愛護動物你要知」，漁護署高級農林督察(動物管理)發展梁敏聰先生表示，相對中學生，不少幼小學生對接觸毛孩都沒有太多經驗，「小朋友對動物的認識都可能不多，例如曾有小朋友以為雀鳥沒有鼻孔和耳孔，所以我們的講座會介紹不同動物，除了貓狗，還有兔子及烏龜等，以貼紙遊戲及說故事的方式去介紹動物與人一樣有生命，牠們有不同的起居飲食習慣，更會帶來義工犬，讓小朋友親身接觸，令他們對動物有更多的同理心。」

對於不少小朋友都會希望家長可以購買毛孩飼養，Paws Hero負責人Avis就指如果家長去寵物店購買動物，容易令小朋友以為毛孩是玩具，「小朋友如果想養寵物，我們一般都鼓勵家長帶小朋友去不同的領養日，先做心理建設、與職員及義工主動了解更多飼養寵物的資訊。因為去領養日不代表要立即領養，但可借機會讓小朋友親身接觸不同動物，了解牠們的真實狀態。」Avis笑言不少小朋友都以為小動物沒有「大小二便」，所以在講座中他們除了會提醒小朋友做主人需要有時間、金錢及足夠的居住空間外，更需擁有愛心、關心、耐心，和照顧毛孩一生一世的決心。

堂上小朋友對狗狗都十分好奇，被告知狗隻身體不能吃朱古力及提子，小朋友都大表驚訝。

在堂上，導師會教小朋友在接近和撫摸不熟悉的狗狗前的禮儀及方法。

（資料及相片由大會提供）