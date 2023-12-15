BMW i7 M70 xDrive登陸香港 K11 MUSEA三大聖誕活動襯托亮相

BMW向來以不斷創新、突破自我為發展方向。今個聖誕節為大家呈獻再次刷新自我極限的全新純電高性能旗艦級房車BMW i7 M70 xDrive。於維多利亞海旁的K11 MUSEA，以大型聖誕裝飾球裝置和三大精彩活動作襯托，首次與香港車迷見面，一同歡迎此純電豪華旗艦房車登場。



The Symphony of Joy聖誕展覽 呈獻三大精彩活動

BMW於即日起至2024年1月8日期間，在K11 MUSEA地下Promenade呈獻The Symphony of Joy聖誕展覽，作為BMW i7 M70 xDrive首次現身香港的慶典！由聖誕裝飾球作為構思設計而成的大型裝置，配上巨大蝴蝶結作為點綴，成為維港旁的矚目焦點，BMW i7 M70 xDrive則高貴現身其中，更以三大活動作襯托，令大家賞車之餘亦能享受音樂和美景，在愉快的節日氣氛當中打卡。

活動一：「歡聚之時」打卡留念

您可到台上與BMW聖誕樹及燈飾打卡拍照，於高雅氣派的節日燈飾之下，以動態照片記錄BMW與您及親朋好友的聖誕歡聚特別時刻。

活動二：「閃爍之光」燈光表演

耀目光芒，為您於洋溢着佳節祝願的冬日綻放。每隔半小時上演的燈光表演，將引領您進入眼前彷如星際的空間，由彩色斑斕的燈光點亮今個特別聖誕。

活動三：「喜悅之聲」音樂表演

悠揚冬日，又怎少得聖誕佳音相伴？BMW將於2023年12月23至25日下午5時30分至8時30分，一連三日呈獻現場音樂表演，由三人樂隊演唱一首首精彩樂章，濃厚節日氣氛將會包圍您與摯愛，感受無限暖意。

The Symphony of Joy聖誕展覽

日期：即日起至2024年1月8日（星期一）

時間：10am – 9pm

地點：尖沙咀K11 MUSEA地下Promenade

詳情：https://bit.ly/47UIowb

BMW i7 M70 xDrive再創極限

作為BMW集團史上具有最高輸出功率的純電座駕，BMW i7 M70 xDrive將電動車性能發揮到極致，最大馬力660匹，最大扭力高達1,110牛頓米，時速0至100公里只需3.7秒，是最快的純電動BMW M系座駕，而最高續航里程（WLTP）更高達560公里，真正結合極致運動效能與長距離能力！

BMW Experience Centre體驗中心登陸K11 MUSEA

全新開設的BMW Experience Centre體驗中心現已進駐K11 MUSEA。店面設計簡約俐落，以灰色、棕啡色系和米白色系等明亮大地色為主調，為大家帶來全新試駕路線以及更方便的新車交付體驗，與您一同為駕駛品味生活填上比以往更豐富的色彩，感受BMW為您帶來的全新駕駛喜悅。

BMW為與大家共度聖誕佳節，推出聖誕及2024年驚喜優惠。由即日起至2024年2月29日於K11 MUSEA的BMW Experience Centre體驗中心完成試駕體驗，並即場訂購全新BMW座駕，即可獲贈Artisan Lounge高級下午茶2人套餐，數量有限，送完即止。

另外，BMW將會於2024年首季成為首個參與「K Dollar獎賞計劃」的汽車品牌，註冊會員可於香港超過1,000間新世界集團內外指定商戶消費，賺取並使用K Dollar，同時獨享最新推廣優惠。用戶可以K Dollar積分換領指定BMW售後服務和BMW Lifestyle生活精品及賺取K Dollar，讓您盡享多元化體驗帶來的優越生活。

BMW Experience Centre體驗中心

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B1層B102號舖

營業時間：上午10時至晚上9時

查詢電話：3129 9021

位於K11 Musea地庫B1全新BMW Experience Centre 體驗中心

（資料及相片由客戶提供）