2023年恒隆數學獎│熱血老師影響深遠 率兩隊學生入決賽兼獲獎

兩年一度的恒隆數學獎剛完成第十屆賽事,有近50所中學逾70支隊伍參加,最終評審選出7支得獎隊伍。其中,港大同學會書院共有兩隊獲獎成大贏家,分別是銅獎的譚晞桐,以及優異獎的劉灝林、盧思哲、伍芷君和黃健朗。更特別的,是兩隊的領導老師方鈺倫是第六屆恒隆數學獎金獎得主。兩隊同學均透露方老師曾表示自己會帶領他們入決賽,最終願望實現,方老師坦言學生獲獎遠比自己當年奪金更高興。



攝影:陳葦慈



恒隆、科大合辦數學獎 培育本港數學菁英

創立於2004年的恒隆數學獎,由恒隆地產與香港科技大學合作舉辦,旨在鼓勵中學生發揮數理創意,激發他們對知識探索的熱情。參賽學生在領導老師指導下,自己選擇一個數學研究課題,進行研究和提交報告,並經由國際知名數學家組成的學術委員會的多重嚴格評核。

這個兩年一屆的賽事至今已吸引來自200多所中學的2600名學生參賽,共提交逾460篇研究報告。每屆恒隆均撥款港幣250萬元,當中100萬元會作為比賽獎金,餘額則用於學術諮詢、評審過程、比賽行政管理,及教育推廣活動。至於科大則會為得獎學校推薦的老師提供教師進修獎學金,讓他們攻讀該大學的教育數學理學碩士課程。

第十屆恒隆數學獎 港大同學會書院成大贏家

今屆的恒隆數學獎,入圍的15支隊伍獲邀出席於去年12月舉行的答辯會,向學術委員會闡釋自己的研究成果。最終評審選出金獎、銀獎、銅獎各一隊,以及4隊優異獎,當中港大同學會書院成為大贏家,事關銅獎的譚晞桐,以及優異獎的劉灝林、盧思哲、伍芷君和黃健朗,都來自此校。

音樂、數學相輔相成 譚同學:同樣講求表達

譚晞桐以「On the Parametrization of Egyptian Fractions」獲得銅獎,而無獨有偶,其探討的古埃及分數這個課題正正與領導老師方鈺倫於2014年恒隆數學獎獲金獎的課題相仿。譚同學直言自己今次的成功,有賴於方老師的指導和協助:「由於我選擇個人參賽而非組隊,所以由資料搜集、研究題目方向和撰寫研究報告等等都要自己完成。幸好方老師經驗豐富,知道何時做何事,並且了解我的困擾,能夠一步步引領和輔導我。」

譚晞桐(中)表示,自己今次的成功,有賴於方老師的指導和協助。

在數學以外,譚同學同樣精於音樂,甚至在12月答辯會時,碰巧音樂比賽所在地天津下大雪,為趕及準時出賽恒隆數學獎,特別改機票提前前一晚返抵香港。雖然音樂和數學看似南轅北轍,但她卻從中看到共通之處:「其實兩者都是講求表達,音樂是表達作曲家的感受,而數學則是表達自己腦海的想法!」

譚同學表示,當自己思考如何表達時,其實亦是在訓練邏輯思維,故當被問及未來的方向,她透露:「我希望向醫學領域發展,雖然表面上醫學跟數學不關連,但兩者均講究邏輯思維,而這亦是我在鑽研音樂和數學時,訓練到的地方!」

團隊最重要是溝通 劉灝林:應互相啟發而非說服對方

得到優異獎的劉灝林、盧思哲、伍芷君和黃健朗,以「Algorithmic Classification on the Expansion of Fractions in Negative Rational Base」為題,相比起譚同學的一人作戰,這4位同學能夠分工合作固然相對輕鬆一點,但同時亦會出現意見不合的情況。劉同學就坦言,溝通便成為重中之重:「大家的思考模式不同,想法當然各異,但換個角度而言,即是彼此未必想到對方所想。那麼我們要做的其實並非說服對方贊同自己,而是互相啟發。」

劉灝林(左一)、黃健朗(左二)、盧思哲(右二)和伍芷君(右一),以「Algorithmic Classification on the Expansion of Fractions in Negative Rational Base」為題,奪得優異獎。

熱血老師帶領學生成就夢想

10年前,仍是中學生的方鈺倫老師以研究古埃及分數為課題,成功奪得2014年恒隆數學獎金獎。大學畢業成為老師後,他曾帶領3支隊伍出戰恒隆數學獎,上屆的隊伍躋身決賽,而今屆的表現更上一層樓,所帶領的兩隊均獲獎,校長陳馨女士將今次的成功歸功於方老師的帶領:「現時的新一代的確很有天份,但要正確發展天賦,就要靠老師的帶領,方老師便是最佳例子!」

校長陳馨女士認為同學能發展天賦,要歸功於方老師的帶領。

而方老師表示對今屆的結果感到絕對滿意,同時亦再度回憶起比賽前的熱血宣言:「當初我向同學表示,只要大家不放棄,我一定會帶領他們入決賽。因為恒隆數學獎是一個大型比賽,我踏上過這個舞台,我知道這是見識世界的機會!」然而,在奪獎之後,方老師亦坦言同學的路不易行:「我擔心大家會被『得獎者』三個字施加很大的壓力,但其實得獎不代表以後不能錯,大家需學識淡然面對成功與失敗。」

方鈺倫老師希望同學別受「得獎者」三個字所限,坦言大家需學識淡然面對成功與失敗。

今次的獲獎同學都就讀中五或中六,兩年後很大機會各散東西,但今次成功的參賽經驗將會是大家日後重要的回憶。方老師冀望除了在數學方面,大家能有更多得着:「希望他們能給予自己更多信心,特別是當你連恒隆數學獎這個難關都成功跨過,未來沒有甚麼再難到你!」陳校長亦附和道:「今次比賽最重要是不言敗的心,而這對於同學們日後的人生亦不可或缺。」