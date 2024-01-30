大嶼山保育基金正接受申請　承傳獨有自然及歷史文化

大嶼山有水底古村？「瀨鑊邊」是水口傳統食品？大嶼山是香港最大的島嶼，擁有豐富的天然及歷史文化資源。政府於2020年設立了10億元的「大嶼山保育基金」，推動和支援大嶼山的保育工作，三輪申請共批出46個項目，涵蓋不同的自然生境和動植物、鄉村活化、鄉村傳統、歷史文化、保育推廣等範疇，項目亦遍布大嶼山南北多個地點。

攝影：黃寶瑩



46個獲資助項目涵蓋自然及文化保育多個範疇

大嶼山豐富的自然、歷史、文化資源，透過保育工作，推展可持續大嶼。

「我們希望讓更多人了解『大嶼山保育基金』。隨著愈來愈多的項目完成，我們便能更有效地向市民展示基金的成果，藉以提升社會對於保育大嶼山的認識，並將此理念付諸實行。最終目標是保育當地重要的生態和物種，傳承大嶼山的文化和傳統，實現可持續發展。」大嶼山保育基金諮詢委員會主席梁美儀教授道。他提到兩個有關水口的項目，均能促進保存大嶼山的文化和生態特色。其中香港觀鳥會的「山海之間—水口自然保育管理計劃」，通過不同的生境管理和復耕工作，改善現存的沼澤濕地，並利用多樣化的生境吸引鳥類和其他生物在這裏棲息及繁殖。

另一個資助項目是由香港中文大學建築學院負責的「重塑水口：以建築修復、文化保育和村民合作社開拓大嶼南可持續鄉村活化」。計劃共有三部分，包括修復鄉村歷史建築、保育鄉村文化傳統、以及建立由村民主導的合作社，當中修復的兩間舊建築讓公眾了解水口昔日文化，包括傳統食品「瀨鑊邊」。「水口『瀨鑊邊』的特色是村民以在泥灘上捕獲新鮮海產品如魚、貝類煮湯，再在鑊邊酹下米漿，待其成形後伴湯進食，充分體現了南大嶼沿海村落具有漁業農業的特性。」

水口不但保留有沼澤濕地自然風貌，還有值得保育的鄉村文化歷史。

「重塑水口：以建築修復、文化保育和村民合作社開拓大嶼南可持續鄉村活化」項目，利用經修復的舊建築介紹水口昔日的傳統文化。

大嶼山保育基金諮詢委員會主席梁美儀教授（中）、成員符展成先生（左）、成員陳潔茵博士（右）。

諮詢委員會成員陳潔茵博士重視環境研究，她提到長春社的「綜合環境及人文角度去探究大澳紅樹林的功能」研究項目是本港首個探討紅樹林與人文生活關係的研究。透過分析泥土、 水質以及動植物樣本、以及當地居民的訪談結果，為大澳和紅樹林的保育工作提供寶貴的科學數據。另一位成員符展成以註冊建築師的角度，分享香港浸會大學「埋藏在水下的大嶼山故事 - 石壁傳奇」的研究項目。於60年代初，政府為紓緩食水荒，選址在石壁鄉闢建水塘，水塘底部正是村落所在。項目研究團隊搜集了石壁鄉的文獻紀錄 、歷史照片、影像及口述歷史等，並應用嶄新科技，重現石壁鄉昔日的面貌和文化歷史。

大澳獨特的水鄉風貌與文化，吸引不少本地或海外旅客，做好保育對這片土地至關重要。

在大澳的紅樹林，可以找到全港近九成品種的紅樹。而紅樹林在生態系統中扮演著極其重要的角色。

若只是鳥瞰石壁水塘，怎都猜不到底部曾有村落。

石壁水塘底部的村落歷史遺址，在旱季時便會露出水面。

無償工作充滿意義 樂見保育工作成效

諮詢委員會由學者、不同界別專家、當地區議員等組成，每位均是不受薪的「義工」。梁教授笑言，雖然工作量大，但也是值得。「委員會彷彿是一個大家庭，共同努力建設香港，非常榮幸有份參與其中。最初我們曾擔心當地居民或土地擁有人未必願意合作，但是過去三年中，我們看到愈來愈多人積極參與，甚至主動作出建議，成果令人振奮。」

在保育大嶼山的項目上，大嶼山保育基金諮詢委員會委員一直不遺餘力，推動大嶼山保育工作。

陳博士亦認同委員會工作充滿意義，「大家的目標也是為香港、為大嶼山的保育工作做出貢獻，同時也希望為我們的後代帶來更多機會，承傳香港獨有的自然環境和文化。」符展成則打趣地說，作為一個「無糧」義工，加入委員會最大的吸引力當然是好玩。他熱愛行山，擅長以不同的方式欣賞大嶼山，亦期望提升社會對於保育大嶼山的關注。他認為基金的工作有利大嶼山以及香港未來的城市化發展，「大嶼山在未來是個戰略性位置，不但擁有國際機場與海外連接，亦有港珠澳大橋連接珠海。基金項目包括探討城鄉、自然與文化的融合，符合現今可持續城市規劃的大趨勢。」

「大嶼山保育基金」正接受第四輪的項目申請，以資助合資格團體在大嶼山推展保育和有關項目。「保育管理協議項目」的申請截止日期為2024年3月28日下午5時，「研究項目」和「教育和參與項目」的申請截止日期則為2024年2月29日下午5時。

（資料由客戶提供）