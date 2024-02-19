10Life 5星保險大奬2024｜按消費者需要　嚴選最高級保險產品

市場上的保險產品五花八門，而且條款複雜難明，若沒有做足功課，容易墮入保險陷阱，未能得到合適的保障。面對如此困境，全港最大保險比較平台10Life應運而生。10Life以統一嚴謹的標準比較各保險產品，根據對消費者重要的因素為產品評級，提高保險透明度，化繁為簡，成為大家物色保險的貼心助手。因為10Life評級以數據為基礎，不受保險公司影響，所以「10Life 5星保險大奬」更被喻為業界最高榮譽，值得精明的消費者參考！



於「10Life 5星保險大奬2024」中，10Life的專業團隊審視了市場上逾50間保險公司推出的1,500多個保險計劃，並就醫療保險、危疾保險、儲蓄保險、扣稅年金、即期年金，以及終身人壽保險6類保險進行評分，過程專業獨立，並不會偏幫任何保險公司，為消費者提供了信心和指引。

5星醫療保險 預計常見傷病的賠償

醫療保險可以減輕個人或家庭在面對醫療支出時的經濟壓力，5星醫療保險可細分為自願醫保、住院醫療保險、Top-Up醫療保險與高端醫療保險。評級準則包括產品針對12種常見傷病（如癌症和血管疾病等）的保障是否足夠；能否抵抗醫療通脹，如不設細項賠償上限、有高額年度賠償上限、甚至全數保障，以應付持續上升的醫療開支，評級於揀選醫療保險時值得參考。

5星危疾保險 剖析保障與條款

危疾保險助受保人面對突如其來的危疾打擊，在停工治療時都可維持收入，重要性不能忽視。10Life分別對定期危疾保險及終身危疾保險進行評核。根據危疾計劃針對癌症、心臟病及中風等多種疾病，並以單次及多種危疾等多個處境，評估該計劃能否為受保人提供足夠的保障。而條款清晰度、危疾保障次數、存活期要求等重要的條款，亦計算在內。

5星儲蓄保險 不同理財目標的指引

於儲蓄保險方面，10Life針對不同的理財目標，如黃金十年、教育升學、退休規劃及財富傳承等，分析市面上目標年期為10年、20年、30年與60年的儲蓄保險，就產品的保證回報、預期回報與公司紅利實現評分，回報表現較佳的儲蓄保險則獲5星評級。

5星年金 自製長糧應對退休

關注退休理財產品的人士愈來愈多，尤其是年金計劃。10Life分別為扣稅年金與即期年金評級。

扣稅年金的對象是在職人士，讓他們及早規劃退休。10Life再按儲蓄、退休收入與對沖長壽風險為目標，比較產品於受保人於指定階段的保證和預期回報，嚴選表現較理想的產品。

而即期年金適用準退休人士，他們或將退休金投保即期年金，換取長期收入。10Life假設受保人長命百歲，需要年金收入至105歲，再以產品的保證和預期回報來評選5星產品。

5星終身人壽保險 計算產品的性價比

而獲得5星評級的終身人壽保險在多個人生階段的保證身故賠償都較高，保費較低，因而計算出較佳的人壽賠償倍數，反映產品之性價比。

想輕鬆比較保險產品，揀選最適合自己的計劃？即看「10Life 5星保險大奬2024」得獎名單，中立專業團隊嚴謹評審各大保險產品，助大家挑選優質產品！

一站式保險平台10Life公平公正

一站式保險平台10Life致力實現公平保險，本着以科技為綱，人心為本的宗旨，為香港帶來公平產品、公平銷售與公平理賠。首創保險產品評級，涵蓋比較、投保與索償，消費者可輕鬆比較各保險，獲得最好的保障。由保險業專業人士創立的10Life團隊更設有保險顧問，按客戶需要作出專業建議；而獨立的理賠專員更專注索償，熟悉理賠程序，協助受保人獲得公平賠償，如有不公便向保險公司據理力爭，讓消費者「買得啱，賠得足」。

如欲了解更多10Life資訊，或比較各類保險，可瀏覽 https://bit.ly/42ouFvP 。

（資料及相片由客戶提供）