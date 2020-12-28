【01周報社論】打破「常識」的2020年　以改革的心再造未來

2020年不只在年份的線性維度上承接2019年，有不少重要事件也是接續去年的事態發展而來。像去年出現的新型冠狀病毒在今年擴散全球，香港人戴了一整年口罩；經濟活動因騷亂和疫情而大幅減少，無薪假和失業成為了一部份人的現實和另一部份人的憂慮；起於去年的反修例風波因為《港區國安法》落實而止息，中央政府雷厲風行地恢復了社會秩序和政權穩定⋯⋯不論是疫症、經濟衰退抑或政局變化，這一年打破了很多人的「常識」，取而代之的是各種各樣的「新常態」。但「常識」之所以被打破，其實是因為它們可能只是一隅之見，甚至只是一些美好想像，我們習以為常，才誤將它們當成真理。

香港社會向來奉「小政府、大市場」原則為圭臬，深信政府不應該干預市場，市場自會運作得好，甚至認為政府是萬惡之源，是壓制自由的怪物。然而，1月下旬新冠病毒傳入香港，口罩隨即被搶購一空，甚至出現千元一盒的炒風，較正常市價高出十倍。怨聲載道的社會要求政府統購統銷，確保能合理而公平地分配抗疫必需品。自由市場原則在這時顯得蒼白無力，完全無法回應社會的需要。問題顯然不應該是政府應否干預市場，而是如何保護市場正常和合理地運作？政府又應該以什麼形式和在多大程度上介入，以達至最公平正義的資源分配？

這一年破除了許多人對市場原教旨主義的迷信。在以資本主義自豪、共和黨總統執政的美國，聯邦政府3月便推出了史無前例的二萬億美元刺激方案，向年收入低於7.5萬美元的成年公民派發1,200美元，政府可代小企業支付工資。向來主張緊縮政策的英國保守黨政府，也向僱員代發八成薪金，以保障他們不被裁走。

很多顯而易見的問題，為什麼政府就是看不見？（資料圖片／余俊亮攝）

面對疫情經濟困境 政府必須有所作為

不幸的是，香港政府抱殘守缺地只知派錢給僱主，沒有顧及無薪假甚至中飽私囊等問題。官員迷信滴漏效應，以為只要企業及老闆受益，必然可以惠及打工仔。這是愚蠢還是懶政，甚至是缺乏知識？如果只靠市場運作，政策缺乏針對性，企業即使盈利或者根本不受疫情影響，亦會向政府申領資助。更甚的是，即使企業領了資助，亦不代表它們不會安排僱員放無薪假。如此顯而易見的問題，為什麼政府就是看不見？一眾官員好應該反躬自省。

政府在這一年兩度充當「白武士」，斥資救助海洋公園和國泰航空，看似積極有為，但沒有相應的旅遊和航空產業政策，又怎能夠從根本扭轉局面？官員若不打破原有的視角局限，只知「依賴」市場，最終也逃不出困局。

第二個打破了的「常識」，是對政府治理能力的理解。在一般認知中，歐美國家代表了先進，香港作為國際大都會也是先進的，相對之下，中國內地被部份人視為落後。當新冠肺炎疫情最初在武漢大爆發時，事情完全符合了這些人的想像，有些人甚至心裏暗喜。然而，中國政府果斷地下令封城，迅速遏止了疫情。相反，疫症傳播到歐美後，爆發程度竟比在內地還要嚴重十倍、百倍，一些西方政府至今甚至仍然無法說服人民戴上口罩。美國累計感染人數直逼2,000萬，近34萬人病逝，死亡人數是「911」恐怖襲擊的百倍以上；英國確診感染個案逾220萬，當中逾7萬人不治。至於有應對「沙士」（SARS）經驗的香港，至今已經歷四波疫情，政府接二連三推出愚蠢的政策，甚至一度出現市民被迫蹲在街頭用膳的慘況，香港應對問題的能力到底是先進，還是落後？

一些人至今仍然不相信中國戰勝了疫情，認定其確診數字造假。認清事實是反思偏見的最好方法。中國的經濟活動和社會人流早已經恢復正常，若然疫症仍未止息，必定已經大爆發及廣傳，不可能隱瞞得到。有些人退一步說，中國雖然遏止了疫情，但封城的做法侵害民眾自由，甚至是不文明的。但弔詭的是，內地限制民眾一、兩個月，換來了他們長時間的自由；相反香港、英國等地至今仍然實施限聚令，部份歐洲地區甚至仍然採取封城措施，商店無法做生意，學校不能開放，最終民眾的自由反而更少。政治經常被簡化成民主自由的問題，但政府存在的作用更在於服務社會、解決人民生活需要。這也就是中國近年強調治理能力現代化的理據所在。

一部《港區國安法》打破了一部份人的「常識」，驚覺香港的主權確實全在中央，驗證了「全面管治權」的現實。（資料圖片／高仲明攝）

央港關係進新常態 重新認識憲政秩序

中央與香港的關係在今年同樣進入了新常態。一部《港區國安法》打破了一部份人的「常識」，驚覺香港的主權確實全在中央，驗證了「全面管治權」的現實。他們以往認為香港就是香港，不是中國香港，沒有意識到香港之上還有中國中央政府，「兩制」之上是擁有主權的「一國」。《港區國安法》是在熾熱的反修例運動後的一盆冷水，令人看清全國人大及人大常委會能夠在香港行使主權，包括以立法方式打擊港獨及分離主義的活動。

在回歸後一段頗長時間，中央以「河水不犯井水」的方式來實踐「一國兩制」，這或許有因時制宜的需要，但也令一些人以為中央要麼是不會管香港，要麼是管不到香港，甚至忘記了香港是中國的一部份。但香港是中國香港，這既是歷史和法律事實，亦是政治現實。無視事實的想法再習以為常，也不代表它是正確的，如今更被證明是錯誤的。當中央出手之時，香港只能夠依法接受，因為香港從來不是一個主權實體，回歸之前不是，回歸之後亦不是。香港是在中央主權底下的一個特別行政區，香港特區也是全國人大依據《中國憲法》而設立的。既然如此，激進勢力當初又是憑着什麼想像去挑戰主權、測試底線？自定義為「和理非」的那些人，又是以什麼理據去支持和鼓勵以年輕人為主的激進勢力？《港區國安法》的頒布、國安公署的設立、特區政府與中央官員更多的溝通和協調，都標誌着央港進入積極「一國兩制」的新常態。在新常態之下，一國主權的原則是清晰的，分離主義的紅線再明確不過，任何人都不能越雷池半步。可惜的是，我們竟然需要付出如此代價去認識這個顯淺的事實。

另一個在今年成為了焦點的「常識」是三權分立。有關香港是否三權分立的爭拗其實沒什麼意義。香港的行政、立法及司法三權互相制衡與監督，這是法律事實和制度設計，但不同於一些人喜歡說的「三權分立」。事實上，三權並非平起平坐，香港奉行的是行政主導原則，這是毋庸置疑的。「三權分立」之所以在香港被拿出來討論，正因為很多人只記得三權制衡的一面，忘記或刻意忽略行政主導的另一面，他們甚至認為香港是沿襲英國的議會主權制度，這是何等無知的假設。他們以為立法會是自存自有的權力，漠視立法權力也是由中央政府通過《基本法》所授予的。人大常委會較早前甚至說明議員被取消資格的原則，改變了香港的政治「現實」。這就是香港作為一個特別行政區要遵守的中央主權下的憲政秩序。

憲政秩序在一般情況下或許流於抽象，我們未必感受得到。但當今年新冠疫情令立法會選舉難以一如以往地舉行時，是誰能夠決定押後呢？是行政長官會同行政會議。立法會現屆議員延任至少一年，則是人大常委會作出的決定。上星期終審法院在《禁蒙面法》司法覆核中，也確認了行政機關依據《基本法》，在緊急或危害公安的情況下擁有寬廣和彈性的立法權力，並裁定《緊急法》及《禁蒙面法》沒有違憲。

特朗普並不真正關心美國民眾的生活，他只是在販賣一些政治假象，騙取選民的認同。（資料圖片／Getty Images）

想像美麗現實殘酷 堅定信念重新出發

一個又一個具體的事例反映出我們本應看到的真相，打破各種自以為是及想當然的執念。抱持各種自以為是的想像，是人類社會的常態。為什麼一句「讓美國再次偉大」的口號攫取了七千多萬張選票支持？特朗普並不真正關心美國民眾的生活，他只是在販賣一些政治假象，騙取選民的認同，以為投票給他便能改善經濟，讓國家重拾昔日光輝。他在今年競逐連任但高票敗選，勝出了的拜登說要成為所有美國人的總統，矢言修補社會撕裂，又會否真的做到？

四年前當選的特朗普即將下台，四年前贏了脫歐公投的約翰遜，則在今年即將結束之時終於完成與歐盟的談判。脫歐談判長達三年多，其間經歷一次又一次的延期、一次又一次的接近破裂，在在說明了脫歐並不是說一句「奪回控制權」那樣輕鬆。英國離開歐盟後，並不是到達約翰遜所虛構的桃花源，而是要在政治現實面前作出妥協，承受各種各樣的代價：邊境檢查程序會較現時增多；英國仍然要對歐盟開放一定的捕魚水域；學生無法再如以往般到歐盟國家留學；倫敦的金融中心地位受到威脅。由此可見，再美麗的想像也必須要通過現實的考驗。

年終回首，2020年是不容易的一年。許多人說香港再沒有未來，移民潮又一次出現，不少人正在告別親朋好友。但《香港01》對這個立足中國、面向世界的城市依然充滿信心。回歸後的香港經歷過大大小小的困難和挑戰，卻一直在摸索自己的道路，從來不放棄「一國兩制」、港人治港、高度自治的追求。我們雖然走了不少冤枉路，但只要總結好經驗，把握香港獨特的位置和優勢，堅持信念、決心改革，必然可以在這裏安居樂業、再造未來，並在世界上綻放光芒。

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