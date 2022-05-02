【01周報社論】須為改革見真章

特首選舉唯一候選人李家超上周發表政策四大綱要，分別為強化政府治理能力，團結一致為民解困；精簡程序多管齊下，提供更多安居之所；全面提升競爭實力，創造持續發展空間；以及同建關愛共融社會，增加青年上流機會。在實施《港區國安法》及修訂選舉制度後的香港已由亂入治，面對着由治及興的新一個階段，故此一份以改革管治、促進經濟、改善民生為主軸的政綱，無疑符合香港當前的需要。



然而，改革必須來得徹底，以大踏步的姿態向前邁進。若然改革來得攝手攝腳，停留在「提速、提效、提量」的施政思維，而沒有撼動香港的利益結構，不觸及深層次結構矛盾，新政府必然無法如李家超在答問會所言般落實良政善治，讓所有人都認同新制度能夠帶來成果。我們不知道新特首能否同為香港開新篇，但肯定現在已是改革見真章之關鍵時刻。

特首候選人李家超4月29日公布參選政綱。（張浩維攝）

政綱只見小步 未及改革根本

李家超的三十二頁政綱文件提出共八十多項政策，並花了四大綱要之一針對香港土地及房屋問題，主張以縮短建屋程序為目標，提升政府覓地建屋的「效率」以解市民燃眉之急。「提速、提效、提量」的主張乍聽或新，但林鄭月娥在2017年的競選政綱中不也提出政府部門須增加土地供應、加快審批土地發展嗎？私樓樓價及公屋輪候時間同創新高的結果，證明了提高效率的藥方並不可能根治香港的房屋問題。病人仍然在發高燒，分別只是由40度稍為回落至39度。

加快土地及房屋供應理論上有助平抑樓價，但香港的房屋困境來自主導權旁落的問題，不少可供發展的土地仍然掌握在私人地產商手上。加上一手樓空置稅被「走數」，地產商可以策略性地左右市場供應，待價而沽。惟李家超僅表示對《收回土地條例》會「適當引用」，以及強調要「善用市場力量，促進私人土地持份者參與發展」，又說穩定樓價最適合社會，沒有回應有關空置稅的質問。我們無法不憂慮來屆政府能否根治房屋主導權旁落的問題，即使許下提速、提效、提量的承諾，終究也只是紓緩而非解決問題的治標之道。

又以四大政綱中的社會及青年政策為例，李家超打算合併普通及高額長者生活津貼，採取較寬鬆的資格審查限制，並提出「解決跨代貧窮試驗計劃」，由企業家或社會人才擔任導師，協助受跨代貧窮影響的年青人裝備自己。然而，香港貧窮問題的根本成因在於分配機制失效，在經濟結構轉型及去工業化後，大量勞動人口無法從事高增值、高回報的工作，利益嚴重傾斜地集中在一小撮人手中。經濟結構若然不改，仍然仰賴市場機制的「滴漏效應」，任何的扶貧、青年、退休保障政策都只會是小修小補。

即使在第二次分配的範疇，這份政綱亦未見大刀闊斧地全面改革，例如沒有積極地回應全民退休保障的需要，並以稅制改革支撐更公平公義的社會制度。蕭規曹隨的主張只怕反映新政府仍離不開大市場小政府、市民自負其責的思維，未能從過去幾屆政府的失治軌跡中汲取教訓。

香港基層的住屋問題急需解決。（資料圖片）

治政之道在於源頭解決問題

李家超提出施政要「以結果為目標」，但要實現結果，治港者必先對香港的經濟及社會問題深入研判，找到問題的根本成因。否則，即使是「提速、提效、提量」，香港亦只會繼續蹉跎歲月。數十萬市民在未來五年都將要繼續蜷縮於劏房或籠屋之中，年紀老邁的長者仍要在鬧市街角拾荒維生，權益得不到保障的打工仔仍然只能祈盼僱主開恩。既得利益與弱勢群體的尖銳矛盾，最終亦會繼續滋生躁動和不安，成為下一場危機的計時炸彈。

縱看古今，改革成敗的關鍵都在於是否抓緊問題本質，繼而對症下藥。清末的戊戌變法便因為試圖治標而不求治本，最終只是曇花一現，清政府最終亦不能避免地成為歷史。論到改革，警隊出身的李家超相信對薛畿輔不會陌生。此名1969年上任的警務處處長面對華人探長的貪腐問題。其時探長與幫派勢力勾結，成形龐大而頑固的網絡，已非打擊呂樂、韓森等個別探長便能根治問題。在薛畿輔的幾項改革舉措中，收編刑事偵緝處、廢除總探長職位、加設警署警長等改組安排尤其重要，成功打破刑偵部盤根錯節的勢力網絡。

其實治本之重要，李家超應該比很多人都要清楚。就拿走私問題來說，若然連番打擊、多次截獲也未見改善情況，警方自然會從更結構性的角度研判犯罪活動的成因及漏洞，設法從源頭解決問題。治安之道如此，治政之道大同小異。

李家超在4月24日探訪劏房住戶。（李家超Facebook）

為香港開新篇要坐言起行

當然，改革從來都非易事。北宋王安石推行變法便面對保守派舊黨的阻撓，並為其失敗收場的原因之一。中國的改革開放也曾被一些人認為改革幅度太大，要由鄧小平來一錘定音，抵住保守壓力。然而，港澳辦主任夏寶龍既已指出治港者必須「有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題」，和「想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困，始終貼基層、接地氣」，香港的改革需要已不應該再有懸念。加上李家超乃在無對手的情況下競逐特首之位，中央對其之「祝福」有目共睹，理應足以讓他拋開顧慮，推動一場徹底的改革。

不令人意外，建制派在李家超公布競選政綱後一片掌聲歡迎。民建聯立法議員劉國勳便表示李家超提出的目標「可以令輪候公屋的市民看到希望、能更快上樓」，經民聯形容為「既務實又進取，以成效為本，以市民福祉為目標」，自由黨也稱許其主張「既有方向性，亦具備前瞻性」。立法會議員作為廣泛治港者的一員，對這份未有觸及結構問題、部份流於因循的政綱也如此簇擁支持，未來五年又焉能鞭策政府，推動改革走得更深和更遠？

如果以為解決問題就只是改革流程那麼簡單，那顯然是對香港的不公平結構層次缺乏認識。即使我們看得見李家超的積極態度，即使這份政綱得到建制派的廣泛贊同，但大家要實事求是，至少到目前我們還未看見解決問題的正確路徑，當下需要的肯定不是掌聲。

李家超在論到房屋問題的時候表示，「方案已經很多，可以繼續討論，但必須坐言起行」，算是說明他也知道政府以往議而不決、決而不行的陋習。但坐言起行的態度其實同樣應該用在他的「同為香港開新篇」競選口號之上。李家超若要真的為香港開新篇，令香港成為留下來的市民安身立命之地，甚至吸引已移民者「回來共同建設香港，一同擁抱香港」，他的「開新篇」口號就必須坐言起行。唯有大步踏出革新，進行涉及結構矛盾的徹底改革，香港的問題方能得到根治，真正實現「開新篇」。

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