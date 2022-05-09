【01周報社論】香港未翻新一頁

周日（5月8日）的特首選舉在毫無懸念的情況下落幕。唯一候選人李家超以1,416票順利當選，正式成為候任特首。一切好像按着已有的劇本發展，建制派幾乎傾巢而出支持李家超，這位特首「票王」則在勝選後表示會組建一支更有承擔、更具團隊精神的政府，強化執行效能及治理能力，以房屋問題為上任後優先工作，以行動爭取信心、以結果收窄分歧。香港到底是翻開新的一頁，還是仍在延續舊故事，仍有待新的管治團隊用行動在將來證明。



這是中央修改香港選舉制度之後的首次特首選舉，本應該帶來一個新思維的新政府，大踏步推動改革、落實良政善治，不怕撼動香港的既得利益結構，致力化解深層次矛盾。在李家超當選後，港澳辦亦稱讚他直面問題、對症下藥、銳意改革。然而，觀乎這位候任特首以及全力支持他的建制派在這場選戰中的言行，若說香港已經迎來改革的曙光，仍然言之過早。

5月9日，李家超以1,416票順利當選，正式成為候任特首。（中新社）

李家超是「愛國者治港」的主體責任人，但不論是他的政綱抑或當選宣言，都有流於口號之嫌，對香港的深層次結構矛盾以及改革的需要沒有多少着墨。至於提名以及支持他的特首選委和立法會議員，是由中央修改後的選舉制度所產生，是治港者的一部份。然而，就以上月中李家超報名參選時的提名情況來看，90名立法會議員中多達87人在還未看到政綱之時已選擇了對其支持，僅得主席梁君彥、實政圓桌的田北辰及新思維狄志遠沒給予提名票。連表示不便評論的選委湯家驊也坦承情況罕見，並笑言這次選舉「沒什麼選擇」。

在中央修改選舉制度以前，建制派要麼只知道袒護商界等既得利益者，要麼對政府唯唯諾諾，欠缺一己想法，甚至被一些人批評為「保皇黨」及「忠誠廢物」。在選舉制度修改後，新舊建制派完全主導了立法會以至香港的政治空間，不過初步看來他們與往昔只是大同小異，未能發揮應有的監督和政策導向作用。雖然說李家超已獲中央祝福，但作為議員以及選委的建制派亦應盡忠履行其監督之責，督促新特首制定一份合乎香港發展及改革需要的政綱，而不是只知擁護支持。正如全國政協副主席梁振英在上周五（6日）李家超參選的造勢大會上，強調我們應該認識《基本法》關於特區政府對立法會負責的規定，一眾立法會議員如果連領導港府的特首有何施政方略也不清楚，又怎麼能有效履行其職責？

在立法會，新舊建制派的表現同樣令人擔憂。有統計指不少建制派新人缺席率高、發言次數少。從政質素或許無法簡單以這些數字來量化，但在立法會新任期這四個多月中，建制派也未能有效督促政府推出改革。例如上周三讀通過的預算案，一如以往欠缺經濟及社會改革的承諾及藍圖。雖然有部份建制派議員在之前的財委會審核中提出問題，甚至批評其欠缺長遠改革承諾，不過最終還是在沒有重要修改下幾乎全票通過，只有民主派的狄志遠因為減少了社福界撥款而反對。

更為荒謬的是，社會已經爭取近十年的取消強積金對沖，難得今屆政府承諾盡力於任期內通過，但竟然有議員用盡各種理由反對，又或是要求延後取消的時間。要知道，取消強積金對沖已經是勞工保障中很卑微的要求，合乎整體社會的利益。但一些議員卻只站在僱主的角度，聲稱一旦取消對沖後便會有員工「搏炒」、或是擔心疫情影響生意，希望能延遲推行。以往建制派時常將改革政策推行失敗歸咎於民主派議員「阻撓」，但現在「礙事」的民主派已不在議會，何以仍舊無法推行改革？從政者若然不明白香港的結構問題所在，試問又怎能推動政府展開改革？李家超在當選後表示會以知識、經驗和能力選擇人才加入管治團隊，建制派若然得到一官半職，他們便更大責任先天下之憂而憂，加快徹底改革的步調。

不管是舊的建制派，還是在新選舉制度後崛起的新建制派，都應該積極監督政府推行改革的進程。（羅君豪攝）

從政者為社會整體服務

從政者一旦踏上政治舞台，便要明白這不只是代表「權力」以及風光，也不只是一份工作，相隨而來的還有使命和擔當。受到某些狹隘的民主觀念所影響，有部份人一直認為民選代表就只是為自己界別的選民所服務，這使得他們有部份以為自己只服務於特定的群體或利益階層。就好像香港的功能組別議員，很多人都認為自己只是所屬行業利益的代表——因此，醫療衞生界的代議士自然醫醫相衛，反對引入外來醫生；商界代表只站在僱主角度，反對一切勞工保障；地產及建造界則只顧着捍衛發展商的利益，不管升斗市民活於劏房中的煎熬。又或者是，建制派的議員認為只為建制派的選民服務，民主派的議員則只為民主派的選民服務。

假如代議士只知道各為其主，而非真誠地為整體社會着想，最終所謂民主制度將演變成不同利益群體黨同伐異的角力場，不要說改革難以推行，甚至連日常運作都可能被視為黨爭工具。我們近年看到美國政治深陷於黨爭之中，改革無法推行，當中一部份的原因不正是代議士各為其主，只知道代表自己的利益集團。回到香港，不論建制和民主派也好，如果都只知道為自己的利益發聲，不懂得思考社會全局大體，結果就如眼下連取消強積金對沖這般微不足道的改變都要花上十年，我們也更擔心香港還要磋跎多少歲月、浪費幾代人的光陰，才能得到真正需要的改革。

中央對治港者的要求並非只是要求政治忠誠，更重要的是希望他們要能處理好民生事務，為民眾做實事，推動改革化解香港的深層次矛盾。（美聯社）

矢力推動改革 勿再蹉跎歲月

對於下屆管治團隊以至建制派，最寄予厚望的無疑是中央政府。港澳辦主任夏寶龍於去年和今年分別對「愛國者治港」的成員提出了「五個善於」及「五有」的要求，正是中央對於治港愛國者質素清晰的要求。或許因為中央官員的態度是客客氣氣的，令人容易以為這些要求都不是那麼嚴肅或者嚴厲，以現在的表現就可以蒙混過去。但若然他們認真一點看待這些要求，便不難發現目前的水平難言合格。

「五個善於」所指的是善於全面準確貫徹「一國兩制」方針、善於破解香港發展面臨的各種矛盾問題、善於為民眾辦實事、善於團結方方面面的力量、以及善於履職盡責。從這五點可以看出，中央對治港者的要求並非只是要求政治忠誠，更重要的是希望他們要能處理好民生事務，為民眾做實事，推動改革化解香港的深層次矛盾。

至於有格局、有情懷、有擔當、有本領、有作為這「五有」，更是在「五個善於」之上，針對性地說明從政者應有的質素。所謂有格局，具體對於建制派而言，就是指他們不能只向自己的利益群體服務，心中應有以大局為重的想法、明白什麼是社會整體的利益。所謂的有情懷和有擔當，便是指他們要為生民立命的志，負起為社會大眾服務的責任。而有本領和有作為就是指他們不能只是口中說着改革，必須具有執行改革的能力以及魄力，最終幹出實事。

因此不管是舊的建制派，還是在新選舉制度後崛起的新建制派，都應該積極監督政府推行改革的進程。當中一些問題中央已提及多年，甚至三令五申，例如要消滅劏房、改善經濟成果分配不公，以及推行香港的產業改革升級等。如果政客們仍舊只是像以往一樣不忙不急，甚或是故意拖延，那只會再次重蹈過去二十多年的覆轍，蹉跎了寶貴的歲月。那麼香港距離下個危機也許不太遠了。

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