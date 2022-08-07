【01社論】這不只是一次台海危機

美國眾議院議長佩洛西台灣之行一石激起千重浪。她基於安全理由繞了遠路，最終順利地完成整個訪台行程。中共沒有如一些分析預期般對佩洛西專機動手，兩岸三地有人失望，有人嘲諷，以為中共任由佩洛西到訪台灣是軟弱的表現。但中共的目標是盡可能在和平的情況下統一台灣，對佩洛西出手只會將內政問題變為外交問題，無謂地將美國捲入紛爭當中，不但無助統一，更可能正中台獨份子的下懷。這不代表佩洛西到訪沒有後果，中共馬上便宣布了猛烈的還擊措施，軍事上包圍台灣全島作軍演，規模與意義都遠超1996年的台海危機；經濟上「窮台」政策也陸續有來，說明了其紅線不容越雷池半步。



佩洛西專機抵台前全球在霧裏看花，但隨着事情發展開去，迷霧也漸漸散卻，台海和兩岸關係顯然正在發生根本上的變化。因着台灣倚美謀獨的猖獗，中共調整了對兩岸關係及處理「台獨」的手段，以往以「惠台友台」好言相勸的手法徹底退場，取而代之的是「關門教子」式的嚴懲警戒。果斷以軍事和經濟手段對「台獨」小懲大戒以及長期「窮台」方案會否成為新常態，便視乎台灣會否改變它的路徑，從倚美謀獨的歧途走回正軌。

沒有人希望台灣問題最終要以「武統」解決，但也再沒有人能排除這個可能的發生，因為中國無論如何也不會放棄統一台灣的核心利益，中共亦有實施長期計劃的能力和決心。相反，對於美國而言，台灣只是一枚制華棋子，一旦美國的利益有所變化，例如綜合國力被中國超越而不得不面對分享權力的現實，美國便會放棄所謂的承諾。阿富汗和庫爾德人就是赤裸裸的例子，烏克蘭也正在被犧牲。這次台海危機應該令香港和台灣人都嚴肅地認識到國家主權是中國不容挑戰的底線，勾結外國勢力玩弄紅線，最終必須付出沉痛代價。

8月3日，蔡英文向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」後，雙方合影留念。（美聯社）

台灣問題的「既視感」

在這次台海危機中，香港不是能夠隔岸觀火的「花生友」。香港2019年的經歷對於台灣有參考意義，台灣正在走上的歧途對於香港也有着深刻的提醒。當下台灣的「台獨」和綠營與香港的「港獨」和黃絲相似，都以為依靠美國及西方國家的所謂支持便足以要脅中央政府對他們讓步，天真地以為挾洋自重可以成為它們分裂國家的通行證。

台獨份子緊緊抱着美國和日本的大腿，以為美日會不惜一戰去保衛台灣。香港的港獨份子也高喊着美國制裁、取消香港獨立關稅區地位等口號，以為足以讓他們實現自己那虛幻的想像。對於中央長年以來展示出的善意及忍讓，他們均認為這代表中央拿他們沒有辦法，不敢對他們動手。另一邊廂，具有強烈政治立場的媒體、意見領袖或網軍以假訊息、扭曲的理論欺瞞公眾，製造輿論優勢，令群眾以為挑戰中央的底線是一條光明大道。

香港一些媒體和政治人物多年來渲染中國崩潰論等論調，放大內地的經濟和政治問題，令年輕人認為只要搞亂香港便會令大陸崩潰。台灣的綠營「專家」和網軍則樂此不疲地利用台灣民眾對內地國情的不認識，不斷將內地描繪成落後、貧困的地方，搞出「內地人吃不起茶葉蛋」這等笑話，甚至通過貶低解放軍的能力誤導台灣民眾以為寶島非常安全。

台獨份子正開始走上港獨份子在2019年走過的那條路，以為越過中央紅線可以沒有後果。港獨份子發動暴力示威，企圖推翻特區政府，又拼命拉攏美國政客，企圖以「切香腸」的方式破壞「一個中國」的原則，面對大陸的紅線仍無悔改。港獨和激進暴力份子的結果有目共睹，毋庸贅言，「台獨」的結果最終也不會相差很遠。2019年時台灣綠營依靠宣揚「今日香港，明日台灣」販賣亡國感於選舉大勝，也許他們也想不到這個說法竟然會自我實現。

8月4日，東部戰區陸軍某旅組織遠火分隊在台灣海峽組織實彈射擊，完成精確打擊任務。（美聯社）

政客甘為他人作嫁衣

香港和台灣先後走上歧途並不是偶然的巧合，兩者深層次地同樣面對着政客與人民利益不一致的結構矛盾。香港的激進派看準了年輕人因為社會不公義及階級流動性低而感到不滿，借機將這些問題包裝成為內地的問題，煽動陸港對立以及香港內部的政治分化。他們提出包括「港獨」等方法，不切實際，絕不是解決這些社會問題的方法，為的只是爭取西方以他們為代理人搞亂香港事務，並乘機奪取香港的政治權力。老一輩的泛民因為害怕失去議席而被激進派牽着鼻子走，屈服於所謂的「不割席」理念。2019年一場動亂下來，全港社會都受到傷害，大量泛民人物甚至不得不結束他們的政治生涯。

台灣的情況更只能用「魔幻」來形容。早年李登輝已經暗中推動「台獨」，為一己的政治理念而不顧全台人民的利益。民進黨以「台獨」及亡國感作政治號召得以兩度執政。他們一方面不敢打出「台獨」的旗幟，另一方面卻勾結外國搞小動作，不斷渲染大陸威脅論，掩蓋其政治人物作假、貪腐、無能的現實，加劇兩岸對抗。最終若然走火入魔，蔡英文等政客大可以流亡海外，但廣大的台灣民眾卻必須承擔苦果。

美國在全世界策動政治動盪，為的只是美國自己的國家利益，又或是服務國內選舉需要，從來都不是為了當地人的福祉。過去有多少國家因為美國的顏色革命而出現戰爭和政權更易，到頭來伊拉克、利比亞、敘利亞等又有哪個從而受惠？港獨和台獨政客明知道如此還要甘為美國的政治工具，不是無知就是無良。但所謂孤掌難鳴，民眾竟然配合或容忍這些政客自私和愚蠢的行為，也是促成問題的原因之一。

回過頭去看，香港多少「和理非」曾被暴力者的所謂「正義」所蠱惑，默認甚至支持一些失去人性的行為？許多台灣民眾也只對立場投票，對綠營政客瘋狂的行為和政治敗壞不予以制止。香港人羨慕台灣的民主選舉，但到頭來政客沒有將民眾的利益放在首位，民眾竟然都樂於配合。今日看來，值得兩地深深反思。

台海和兩岸關係顯然正在發生根本上的變化。（資料圖片／Getty Images）

執政須為人民謀福祉

台灣跟香港不同的是，中央要處理這場「台灣的2019」比起香港問題困難得多。中央頒下《港區國安法》便輕易瓦解核心的港獨份子，糾正了香港人對於中共和國際線的錯誤認知。台灣卻有着自己的政府、財政網絡及軍隊，儘管台灣軍力無法與解放軍比較，但也不是幾道政令法律便能解決的問題，而且台灣背後有美國的深度介入。

北京強行用兵武統在技術上並不困難，但它背負兩岸人民的福祉以及中華民族偉大復興的宏願，不會因一時之憤慨便不顧後果出手。和平統一始終是中國的對台國策，武統則是無可奈何的終極手段。正如它在上星期也沒有因為兩岸的喧嘩而對佩洛西的專機作出不必要的行動，展現了對國之大者的負責任。蘇東坡在其《留侯論》中便很好的寫出這點：「人情有所不能忍者，匹夫見辱，拔劍而起，挺身而鬥，此不足爲勇也。天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。此其所挾持者甚大，而其志甚遠也。」

無原則的忍耐是為懦弱，什麼也不驚不怒是無心，真正為勇者的是志向遠大者。執政者必須具備的志向就是為人民的福祉着想，承擔不起大任的政客只是在自暴其短，真正摧毀他們的不是別人，而是他們自己。