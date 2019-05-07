防潮紙團除鞋頭摺痕　包裝配件冷知識：襪子小銀夾竟可剪線頭？

崇光感謝周年慶（SOGO Thankful Week）本周五開始，相信不少人都已儲備「彈藥」，準備屆時大展身手，購得一袋袋戰利品。平日買回來的心頭好，我們通常都會急不及待拆開，並把附隨的包裝隨手丟棄，不過，原來那些被當成「垃圾」的東西，其真正的用途，竟比我們想像中還要有用？

生活日常中，離不開購物，看到包裝精美的小物，更是想也不會想，便拿去結賬付款。為了讓貨品看來簇新和整潔，包裝配件如夾子和卡紙等，都佔重要一環，不過當拆開商品後，它們卻頓成垃圾，隨即被丟到垃圾筒裡。其實，這些不起眼的小配件，除了我們所知的用途，也隱藏著一些秘密用途，因此下次丟棄前，不妨先保留著，待日後需要時，也可以用到。

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附在襪子上的小銀夾原來能代替剪刀？(@fishie.tt) 襪子小銀夾可以剪線頭？ 平日購買衣服，包裝總附帶不止一隻夾子，有網民日前於台灣網站PTT，便發文質疑襪子上的小銀夾（襪尖夾）多此一舉，指襪子已用線縫起，為何「還用夾子夾？」話題引起不少網民討論，而謎團其後亦得到解答，原來小銀夾的作用，不僅是為固定襪子，原來還可以剪線頭。當中的做法，只需把夾子攤開，再穿到牌上的縫線之間，然後順時針扭轉，便能輕易地解開線頭，整個過程不需剪刀或拉扯，故能避免襪子會被弄破。此外，他們亦提到，兩端都是呈「T型」的塑膠釘，只需拿著一端，然後用力旋轉，便可解開固定。

鞋子裡的紙團，原來相當有用。(網上圖片) 鞋子紙團不僅防潮，亦解決鞋頭摺痕 除了小銀夾，塞在鞋子裡的紙團，也是我們經常忽視的東西。其實，那些紙團是由防潮紙搓成，非常適合雨季時使用，由於鞋子容易被雨水弄濕，放到鞋櫃裡的話，便會滋生細菌，並引起異味，因此這時把這些紙團塞進鞋子裡，就能吸走當中的濕氣，讓鞋子保持乾爽和清新。 紙團的另一用途，便是保持鞋子外型，平日我們走動時，腳掌經常會曲起，令鞋頭弄出一道小摺痕，影響觀感。因此，有網民近日便分享解決辦法，指會利用紙巾或防潮紙塞滿鞋頭，撫平摺痕，再將扭乾的熱毛巾，放到鞋頭上，並利用熨斗，來回熨平表面。這個做法得到不少波鞋迷支持，同時亦發現到防潮紙紙團的好處。

有網民近日於網上分享如何解決鞋頭上的摺痕：

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