【美甲】手殘女都做到！零技巧指甲貼　30分鐘內做出甜美粉紅美甲

做女生有很多扮靚的樂趣，美甲是其中之一。

很多人都話，手是人的第二張臉，特別注重手部保養的女生，都會顯得比較優雅精緻。而在美甲這個細節上，也是能體現出一個女生的個性和美麗。日常生活中的每一個隨意的動作，那怕是握著一杯咖啡，又或是手指忙碌地在鍵盤上敲打，都顯得特別優雅有吸引力。

指甲貼效果好之餘操作也簡單，使用時就如貼貼紙一樣，十分適合愛美的懶女生。

雖然貪靚，但無論是出去整甲又或是自己塗指甲油，也有感實在「太過麻煩」，再加上是手殘一族，我也好一陣子放棄了整指甲，直至遇到了它－－指甲貼，真的如獲至寶。

世界竟有如此偉大的發明！不單是價錢平，而且操作簡單，使用時就如貼貼紙一樣，不需太花時間，自己就可以做出看來是「專業級」的美甲，手殘女也絕對做得到！而且指甲貼花樣款式多，隨時接照心情轉款亦可。此外，指甲貼不會對指甲造成傷害，效果更加可以維持約兩個星期。喜歡美甲的女生，相信一定會視它為一大恩物，而手殘女也會有莫大的成功感！

使用指甲貼時只需幾樣工具就可，十分方便。

事不宜遲，立即教大家指甲貼的使用方法：

+ 5 + 4 + 3

同場加映：如何卸甲？

指甲貼有防水性質，卸甲時只要輕輕撕走就可回復原貌，絕不傷甲。

另外要卸除指甲貼也是超簡單，只要輕輕撕走就可，亦不會對指甲造成傷害和留下痕跡，連洗甲水都唔洗用，真的是超方便！