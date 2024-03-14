內河船出口洗衣液往內地惹疑　海關檢$2400萬瀕危紫檀木等走私貨

繼早前有內河船於深夜時份，藉海面能見度較低時進行走私活動，海關再破獲一宗同類型的內河船走私案。上周四（7日）凌晨，關員在西北面海域抽查一隻長約20呎、準備前往廣州的內河船；船上其中一個貨櫃報稱載有洗衣液，惟由於出口洗衣液到內地相對罕見，引起海關懷疑。人員經查驗後，在該貨櫃內檢獲一批電子零件、護膚品、精油、手提電話、燕窩及瀕危物種紫檀木，總市值2,400萬港元；當中搜穫的紫檀木共重650公斤，市值70萬港元。海關指，如涉案貨櫃成功走私，可逃稅高達650萬元。



海關檢獲650公斤懷疑受管制的紫檀木，市值70萬港元。（林振華攝）

海關早前調查發現懷疑一艘內河船懷疑進行走私活動，於是派區域巡邏船前往香港西北面水域，利用雷達設備監控，並成功追蹤其出行路線和動態。調查顯示，該艘船隻的走私手法與早前發生的內河船走私案相近，同樣在黃昏至深夜、海面能見度較低的時份進行走私。

海關於上周四採取行動，於凌晨約1時55分，在海域截停一艘前往廣州的內河船，當時船上有5名內地船員，並載有大量貨櫃。人員核對載貨艙單資料後，懷疑其中一隻報稱內有洗衣液的貨櫃有異，隨即將該艘船隻押送到屯門內河碼頭作進一步檢查。

人員經查驗後，發現一批未列艙單貨物，檢獲5萬件電子零件、2,500件護膚品、3,500件精油、2,500個手提電話、50公斤燕窩及650公斤懷疑受管制紫檀木，總市值2,400萬港元。

海關檢獲一批電子零件、護膚品、精油、手提電話、燕窩及懷疑受管制的紫檀木，總市值2,400萬港元。（林振華攝）

海關有組織及罪案調查科進行跟進調查，發現涉案貨櫃的付貨人為一間空殼公司，其註冊地址為一所秘書公司，在香港無任何業務；其操作方法是透過境外中間人，向付貨公司安排付運。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

海關指，走私分子對於收藏物品手法粗疏，僅利用洗衣液作掩飾，企圖蒙騙海關偵查。而且根據經驗，出口洗衣液到內地相對罕見，遂引起關員懷疑。

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此外，行動除了檢獲常見的護膚品及電子零件，亦搜獲650公斤紫檀木，市值70萬港元；該批紫檀木稍後交漁護署作檢驗。根據《保護瀕危動植物物種條例》，紫檀木屬瀕危物種，其進口及出口均瀕危物種受許可證規管。海關相信，由於走私分子難以取得許可證，加上紫檀木適用於雕刻工藝品及製作傢俬，在內地有一定需求，遂成為走私分子的斂財之機。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。；根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進口或出口品瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及處監禁10年。

市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。