西貢布袋澳至清水灣道爆竊案頻生　警一連9日行動暫拘一內地漢

警方近日接獲多宗報案，指清水灣道及布袋澳一帶，發生爆竊及企圖爆竊案件。將軍澳警區特遣隊、將軍澳警區軍裝巡邏小隊、將軍澳警區警民關係組、東九龍總區衝鋒隊、警犬隊，遂聯同飛行服務隊等人員，自3月13日起一連9日，在清水灣道及布袋澳一帶，展開代號「捲聲」跨部門反爆竊行動，打擊及預防爆竊等罪案。行動中，警方拘捕一名55歲內地男子，他涉嫌管有懷疑虛假的建造業工人註冊證。



警方在清水灣道及布袋澳一帶，展開代號「捲聲」的跨部門反爆竊行動。（警方提供）

警方表示，留意到匪徒會選擇依山而建的屋苑為目標，於傍晚時份利用山坡叢林及夜色作掩護，乘機犯案。在行動期間，將軍澳警區特遣隊人員於清水灣道近五塊田進行反爆竊巡邏期間，截查一名可疑男子，在其身上檢獲一張懷疑虛假的建造業工人註冊證。經調查後，該名55歲內地男子涉嫌「管有虛假文書」被捕，據了解他持有雙程證。案件現交由將軍澳警區刑事調查隊第二隊繼續跟進。

警方在清水灣道及布袋澳一帶，展開代號「捲聲」的跨部門反爆竊行動，其間拘捕一名涉嫌「管有虛假文書」的55歲內地男子。（警方提供）

警方提醒，市民須確保住宅內外保安設施操作正常，以免賊人乘虛而入。戶主亦應多加提醒家傭，留意單位內外有否任何可疑人或情況發生。警方亦鼓勵居民加強家居防盜措施，例如安裝具有人面識別功能的智能閉路電視系統，偵察非法進入屋宇的擅進者，以便及早發現進行爆竊的疑犯。

警方並呼籲市民及保安人員多加留意居所附近山坡位置有否可疑活動，如遇到或從閉路電視發現可疑人，應立即致電999報警求助，或致電將軍澳警區特遣隊24小時電話6277 4500提供資料。