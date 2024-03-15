珍惜生命｜屯門元朗各有男子燒炭　均告不治

屯門及元朗分別有男子燒炭，兩人均惜告死亡。警方於今午（15日）近3時半，接獲元朗山貝路1號「同心村」過渡性房屋項目的保安報案，指一個單位傳出燃燒炭時產生的氣味，懷疑屋內有人暈倒。救援人員趕至，發現一名36歲姓謝男子倒臥在單位內的洗手間，身旁有一盆燃燒中的炭，消防將火救熄。謝男昏迷被送往博愛醫院搶救，其後證實不治，死因有待驗屍後確定。警方於現場沒有檢獲遺書。據了解，謝男有精神病及情緒病紀錄。



另外，一名61歲姓徐男子與同事失去聯絡，同事擔心他在屯門屯利街1號華都花園住所內暈倒，遂於今晚約7時報警求助。救援人員趕至涉事單位，消防破門入屋，發現徐男倒臥於一房間，旁邊有一盆燒過的炭。他當場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。警方於現場沒有檢獲遺書。據悉徐男生前受金錢問題困擾。

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