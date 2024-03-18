珍惜生命｜造星V Nathan魏念恩危坐海邊　消息：前經理人報警救人

《全民造星V》參賽者26歲魏念恩（Nathan），在社交媒體留下負面訊息，親友擔憂其安危於是報警。消息指Nathan的蕭姓前女經理人見到負面訊息後報警，經過個多小時終在深井海韻臺對開海旁，發現他危坐欄桿。Nathan其後向警方表示因工作壓力及公眾的輿論壓力下感到失落，因而產生負面念頭，隨後或接受心理輔導。



事主清醒送院。（香港01記者攝）

今日（18日）凌晨2時許，曾加《全民造星V》的藝人魏念恩（Nathan），在社交媒體留下負面訊息，蕭姓前經理人見到上門尋人不果，隨即報警。

警方和消防先後到油麻地避風塘和深井海韻臺對開海面一帶搜查，最終發現Nathan坐於海邊的欄桿上，沒有受傷，報稱頭暈由蕭女陪同下被送到仁濟醫院接受治療。

警方經向Nathan了解後，相信他因工作壓力及面對公眾的輿論壓力而感到失落，產生負面念頭，料Nathan稍後需接受心理輔導，案件沒有可疑。

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