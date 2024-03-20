屯門區跨部門執法行動　打擊工廈非法活動拘248人　檢賭具毒品等

屯門警區聯同消防處及地政處採取跨部門行動，針對區內工業大廈的非法活動，搗破賭檔、無牌酒吧、派對房間及毒品儲存倉，拘捕共248人，一名工廈業主被「釘契」。



警方聯同消防處及地政處，打擊屯門區工廈內的非法活動。（蔡正邦攝）

屯門警區助理指揮官（刑事）沈灝旻署理警司稱，屯門警區發起針對工業大廈非法活動，採取名為「團結守望計劃」（Project TeaM Watch）的跨部門執法行動。

沈灝旻指出，工業大廈的設計主要用於貨物存儲或工業用途，而非用於娛樂；而且這些地方也用作儲存危險品。因此，如果工業大廈被非法使用經營酒吧等活動，一旦發生意外，將會是極其危險，是社會上隱藏的一個定時炸彈。

惟自2019年疫情以來，工業大廈被非法使用的問題日益嚴重，包括無牌酒吧、賭場和毒品交易。這些非法活動不僅違法，而且一旦發生意外或火災，將對市民的生命安全及財產構成嚴重威脅。

鑒於此情況，屯門警區啟動了「團結守望計劃」，透過預防和社區參與、執法和跨部門合作等三管齊下的方法，打擊工業大廈內的非法活動，目的是為屯門區市民提供一個安全舒適的工廈環境。

預防工作



預防方面，警方與超過10間物業管理公司代表，50名前線保安員及業主立案法團和其他相關專業人士溝通合作，建立強大的工廈犯罪防範網絡，希望業主和相關人士能夠協助監察和舉報非法活動。

此外，在社區參與方面，為了加強警方與屯門區內各持份者的合作，警方於去年4月20日在仁愛堂社區中心舉行了「團結守望計劃」的啟動禮，旨在聯繫社會各界人士推動計劃。

執法行動



執法方面，警方發現黑社會主要利用一些工業大廈作非法場所，並以其為主要收益來源。他們選址的主要原因是其高度隱蔽和較為鬆懈的保安措施，進入這些非法場所通常需要熟人引薦，歹徒甚至利用社交媒體招攬顧客，大增警方的執法難度。因此，除了傳統的執法行動外，警方亦派員喬裝顧客「放蛇」，以收集關於無牌酒吧和非法賭檔的情報。

屯門警區亦聯絡消防處和地政處參與是項計劃。去年9月18日進行跨部門會議，制定一系列的合作機制。除執法行動外，警方在搗破非法場所後，也與消防處合作，由他們派員到場檢查該處是否違反消防條例；又聯同消防處進行不定時巡查，以打擊違反消防條例的非法場所。多數非法場所違反工廠大廈的租賃條款，即用作非工業用途。行動後會轉介予地政處進行後續跟進事宜，包括發出警告信、罰款及釘契。

執法成果



屯門警區反黑組第二隊主管鍾藝滔高級督察稱，由去年1月至今年3月，警方共搗破7個非法賭博場所、14個無牌酒吧和3個毒窟，共拘捕248人（包括146名本地男子、95名本地女子、1名泰國籍男子和6名泰國籍女子），他們年齡介乎14至76歲。

警方共扣查4,309支酒精飲品、10張電動麻雀枱、2張啤牌枱、17副麻雀、20,870元現金、27,520元籌碼，以及用於經營無牌酒吧和賭檔的相關物品。另外，亦搜獲各種毒品包括可卡因、K仔、冰毒、大麻花以及大麻糖，市值超過18,000元。

工業區內非法場所的位置比較隱蔽，不法分子非常警覺。警方於去年11月至今年1月，進行一個名為「鐵血」的執法行動，探員會喬裝成顧客，針對性地蒐集屯門區工業大廈非法場所的情報，鎖定一個大型的樸克非法賭檔，及其他不法場所包括無牌酒吧及毒窟，藉此打擊區內黑幫的收入來源。

消防處署理助理消防區長陳健鋒補充，於屯結守望計劃聯合行動中，消防處聯同屯門警區一共巡查了5幢工業大廈，發現該些工廈的逃生途徑也有雜物阻塞情況、消防裝置被雜物遮擋，以及有消防裝置不在有效的操作狀態。消防處已根據相關消防條例向有關人士發出共3張消除火警危險通知書及3封警告信。消防處會繼續跟進情況，以消除火警危險。

陳健鋒呼籲，工業大廈內的逃生途徑要時刻保持暢通，以免火警發生時阻礙逃生；同時要確保工業大廈的消防裝置處於有效操作狀態，每12個月由註冊承辦商檢查該消防裝置或設備至少一次，以確保市民安全。

地政處地政主任劉泓熙指，共收到警方16個轉介，地政處向業主發出警告信，業主須於限期內糾正，否則會被送去「釘契」；而接獲的轉介個案中，有一名業主被「釘契」。

沈灝旻強調，警方將繼續與其他政府部門合作，採取三管齊下的方式執法；呼籲各業主，如果他們的工業大廈被用作非法場所，業主有責任監察出租物業的使用情況。一旦物業被用於非法活動，業主也有可能要承擔相關的刑事責任。

沈指出，執行行動期間發現一些工業大廈被用作派對房間，在內搜獲不同種類的毒品，它們向青少年以「掛羊頭賣狗肉」的手段，誘惑青少年並提供毒品，特別是大麻以及含有CBD的大麻糖。這些非法場所部分由黑社會份子操縱，青少年容易被招攬成為一份子，以及被利用去作非法活動。由於暑假將至，警方希望藉此機會提醒家長，要加強與子女的溝通，確保他們不會前往這些非法場所，以免接觸毒品。根據危險藥物條例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。