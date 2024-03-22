入境處偕警方聯合反黑工拘13人　其中3人同時涉用偽造身份證

入境處本月18至21日一連4天，在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及聯同警方的「冠軍行動」和「風沙行動」，共拘捕13人，包括8名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名逾期逗留者，其中3人同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。



入境處聯同警方在一連4天（18至21日）的反非法勞工行動中，拘捕13人，包括8名黑工。（入境處提供）

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查9個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕2男1女懷疑非法勞工（36至47歲）及1男1女涉嫌聘用非法勞工的僱主（48及53歲），其中一名被捕女黑工亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

執法人員在「冠軍行動」當中，則搜查紅磡、九龍城及西區共80個目標地點，拘捕3男2女懷疑非法勞工（42至57歲），其中一男持不允許僱傭工作的擔保書（行街紙），另兩男亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。行動中另有一名涉嫌聘用非法勞工的46歲女僱主，以及兩名分別27和28歲的逾期逗留女子被捕，3人聯同其中3名黑工已交由入境處跟進。

入境處指出，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年；有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。