兩周6宗｜泰國抵港男女涉攜$460萬大麻花　海關拘18歲男及42歲婦

海關昨日（21日）在機場揀選兩名從泰國曼谷抵港的男女進行清關，揭發兩人的寄艙行李內，各藏有10公斤懷疑大麻花，毒品市值共約460萬元，兩人隨即被捕。海關調查後相信，涉案18歲男子和42歲女子，分別收取3萬元及7萬元報酬從泰國運毒到港。今次是海關兩周內偵破的第6宗航空旅客販運大麻花案件，共拘捕7人，檢獲共約150公斤大麻花。海關表示，正針對大麻採取積極執法行動，包括加強在機場的攔截。



一男一女涉嫌各以寄艙行李攜帶10公斤大麻花由泰國抵港，雙雙被海關拘捕，檢獲的共20公斤大麻花市值約460萬元。（梁偉權攝）

海關機場科人員昨日根據風險管理原則，揀選兩名從泰國曼谷乘同一班機抵港的男女清關，當時兩人分別持有一件寄艙行李。X光影像自動掃描系統影像顯示，兩件行李內收藏的物品形態相近，密度亦平均，與一般旅客攜帶的個人物品有顯著分別，關員因此起疑，深入檢查行李後，在兩件行李各檢獲10公斤懷疑大麻花，隨即拘捕涉案18歲無業男子及42歲報稱商人的女子。案件交由海關毒品調查科跟進調查。

一男一女涉嫌各以寄艙行李攜帶10公斤大麻花由泰國抵港，雙雙被海關拘捕，檢獲的共20公斤大麻花市值約460萬元。（梁偉權攝）

海關毒品調查科調查主任何珏嵐表示，兩名被捕人攜帶的懷疑大麻花均以真空包裝，相信是為掩蓋濃烈的大麻氣味，但毒品放入行李箱後沒有任何掩飾，一打開行李箱已見到，「衫都無」。初步調查顯示兩名被捕人不相識，其中18歲男子報稱被人以3萬元報酬利誘犯案，42歲女子則稱可獲7萬元報酬。兩人已各被控一項販運危險藥物罪名，明日（23日）在九龍城裁判法院提堂。

海關表示，檢獲的大麻花均以真空包裝，相信是為掩蓋濃烈的大麻氣味。（梁偉權攝）

海關周二（19日）亦在機場破獲一宗旅客販運大麻案，檢獲20公斤懷疑大麻花。被問到會否加強抽查泰國入境旅客，何珏嵐指海關會定期制定不同的策略、根據風險評估揀選不同國籍的人抽查。他強調吸食大麻會令人上癮，亦會對身體造成嚴重的傷害，呼籲任何人都要向毒品說不，海關亦會繼續加強執法，以零容忍態度打擊毒品活動。

一男一女涉嫌各以寄艙行李攜帶10公斤大麻花由泰國抵港，雙雙被海關拘捕，檢獲的共20公斤大麻花市值約460萬元。海關毒品調查科調查主任何珏嵐交代案情。（梁偉權攝）

販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。