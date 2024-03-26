海關觀塘工廈搗破私煙倉　拘28歲無業男檢105萬支煙

香港海關於今日（26日）凌晨進行代號為「風暴」的反私煙行動，於觀塘搗破一個中型私煙儲存倉庫。行動期間，關員在觀塘工業區發現一名男子正用手推車搬運兩個尼龍袋，離開一座工廈，因其形跡可疑，關員上前截查，並在尼龍袋內檢獲2萬支私煙。人員將男子押往工廈一單位調查，於單位內再檢獲103萬支私煙。行動中，海關合共檢獲約105萬支私煙，市值約472萬元，應課稅值約為347萬元。該名報稱無業的28歲本地男子被捕，海關初步調查暫未發現被捕人有黑社會背景。他已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，將於4月26日在觀塘裁判法院提堂。



海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任麥頌賢表示，海關相信，今次行動已成功瓦解一個供應東九龍一帶的私煙儲存及分銷中心。根據調查，單位已運作一個月，涉案人士為減低風險，於深夜時分進行私煙活動，以為在夜闌人靜期間海關的執法會鬆懈。海關強調，針對打擊私煙的執法行動不分晝夜，「風暴」行動會繼續以多管齊下的策略，全方位、多角度打擊上游跨境走私、中層儲存分銷及下層的街頭販賣私煙案件。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。 根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk），或網上表格，舉報懷疑私煙活動。