女子疑冒義工領走三犬　一狗橫死　動保人士救出消瘦犬及斷手貓

元朗大棠懷疑發生虐待動物事件。有動保義工在網上表示，一名女子疑冒認其他動保組織義工，聲稱可以協助安排有心人領養狗隻。該義工聞言後不虞有詐，將3頭分別為唐狗、德國牧羊犬和狼狗交予對方。義工事後發現，除了唐狗骨瘦如柴之外，更在網上見到德國牧羊犬倒斃野外的照片。有義工懷疑，該女子將將犬隻遺體棄置山邊，隨後扮成目擊者再通知其他義工處理遺體，義工見狀要求對方交還餘下一犬，但對方一直拖延，最終，義工聯同其他動保組織，成功救出一隻消瘦的狼狗、及一隻斷手貓。



狼狼過身後，遺體被發現棄置山邊，義工懷疑女子將狼狼遺體棄置山邊，之後扮成目擊者，再通知對事件毫不知情的義工，協助處理狗屍。（網上圖片）

一眾義工先後在網上交代事件，指出今年1月至3月期間，該名冒認其他動保組織義工的女子以安排好心人領養為由，先後接收唐狗「可樂」、德國牧羊犬「狼狼」和另一隻雌性狼狗。但當一個月後，義工接回「可樂」時，發卻發現牠由「好健康肥嘟嘟」模樣變成骨瘦如柴。

到了本月24日凌晨，女子更向義工表示狼狼過身，相中狼狼同樣瘦到見骨，身上半濕，墊住全濕毛巾，旁邊有一部風機，女子聲稱狼狼「早兩三日突然食慾下降，跟住就突然死亡 」，又指醫生估計狼狼死於胃部扭轉。

義工救出斷手貓隻。（網上圖片）

義工將信將疑，偶然在facebook群組中，見到其他義工在女子居住的元朗大棠深涌村住所附近山邊，發現一具狗屍，義工證實狗屍正是「狼狼」，經查證後，懷疑女子將狼狼遺體棄置山邊，之後扮成目擊者，再通知對事件毫不知情的義工，協助處理狗屍。一眾義工開始追問女子，甚至上門了解不果，由於聽聞對方在屋內飼養多隻貓狗，但隔門聽不到狗吠聲，擔心貓狗有不測，於是向其他動保組織求助。

義工救出該隻雌性狼狗，狼狗同樣骨瘦如柴。（網上圖片）

一眾義工和女子交涉後，救走一隻斷手貓、和該隻雌性狼狗，稍後帶到獸醫進行治療。狼狗同樣骨瘦如柴，組織正調查是否有動物受虐。

《香港01》正向警方了解事件。