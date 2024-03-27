相識1個月與男網友築愛巢　女子付$7萬按金覺受騙　警接報拘騙徒

一名女子誤墮網上情緣騙案，結識男網友後，交出逾7萬元按金擬與對方合租單位共築「愛巢」，直至懷疑受騙報警求助。騙徒聯絡事主，昨日到港鐵葵興站會面，結果遭埋伏警員拘捕。



29歲女子支付逾7萬元擬與男網友合租單位，後來懷疑被騙，警員埋伏拘捕一名男子。（警方提供）

警方稱上周六（23日）接獲一名29歲本地女子報案，指較早前透過Facebook認識一名男子，其後對方聲稱與她合租單位。女事主按其指示交出約77,600元，但之後卻感到可疑，懷疑受騙報警求助。

騙徒昨日（26日）再次聯絡事主，要求她在港鐵葵興站外會面。葵涌分區特遣隊人員到場拘捕該名36歲姓謝本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕人現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第一隊跟進。

消息稱，女事主與該名男網友認識約1個月，雙方未曾見面。惟男網友聲稱與女事主合租單位，但卻無錢，問她要租樓按金。女事主付款後起疑報警，此時男網友又約她見面，聲言將款項退還。埋伏警員見該男子出現，上前截查，翻查手機對話記錄證實涉案，予以拘捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。同時提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。