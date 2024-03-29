東涌火警‧有片｜戶主試用火槍遭燒傷　愛貓殞命　百人疏散兩送院

今日（29日）早上6時20分，東涌裕泰苑裕瑛閣21樓一個單位的女戶主報警求助，指試用點火槍時失火。單位隨即陷入火海，並冒出大量濃煙。消防員接報出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並將姓孫女戶主（58歲）救出，她面部、耳朵及肩膀均告燒傷，神智清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院。



火警於早上7時01分救熄，據報單位內一隻貓死亡，另外亦救出最少3隻貓，牠們全身濕透，奄奄一息，消防員為牠們急救，愛協到場將貓咪帶走作進一步治療。其間大廈約150名居民疏散落樓，兩名女街坊姓吳（65歲）及姓黃（80歲）吸入濃煙不適送院。



消防員正為其中3隻貓急救。

消防員為貓咪急救。（羅敏妍攝）

住30樓的一名居民表示，聽到火警鐘響走出走廊視察，惟單位的電子門鎖卻此時未能開啟，結果他無法入屋，愛犬又留在屋內令他非常擔心：「我仲有隻狗仔喺屋企，梗係擔心，睇到嗰度（正在搶救的貓隻）好驚呀！」她曾打算讓消防員破門入屋救狗，惟消防員指火警已被救熄，於是作罷。她目前只想盡快回家照料愛犬。

涉事單位火光熊熊，冒出大量濃煙。（讀者提供）

女戶主面部、耳朵及肩膀均告燒傷

消防員現場為貓咪急救

+ 1

16樓居民梁先生表示，火警鐘響起時才剛起床，往窗外一看，發現很多街坊向著他樓上單位影相拍片，抬頭望見21樓單位正着火：「有一陣濃煙出緊嚟，但我又聞唔到咩味。只是「火同煙都向上升，唔太影響我哋。」

住23樓的刑先生指，他在廚房見到樓下兩層位置冒出大量濃煙，得悉發生火警，形容走廊「好大煙，都黑晒！」

一名女子送院。