警復活節打擊交通違規拘11人　83車超速遭票控

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨日至今日（29至30日）一連兩日凌晨，在區內展開打擊「毒後駕駛」、「酒後駕駛」及「超速駕駛」的行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊復活節假期期間的駕駛相關罪行。行動中，警方一共拘捕11人、並向1100名司機進行酒精呼氣測試及偵測到83部車輛超速行駛並作出票控，以及發出21張定額罰款通知書。



行動中，人員共拘捕9名本地男子、1名本地女子及1名持香港身份證的盧森堡籍女子，年齡介乎31歲至57歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「超速駕駛」、「藏毒」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」、「駕駛未獲發牌車輛」及「沒有第三者保險而使用汽車」。



行動中，警方一共拘捕12人，及向1100名司機進行酒精呼氣測試及偵測到83部車輛超速行駛並作出票控，以及發出21張定額罰款通知書。（警方提供）

其中，人員今日（30日）凌晨在青沙公路設置路障期間，截查一輛形跡可疑的私家車，並在車內檢獲少量懷疑氯胺酮。該名34歲本地男私家車司機亦未能通過快速口腔液測試，涉嫌「藏毒」及「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」被捕。

行動期間，人員合共向約1100名司機進行酒精呼氣測試及偵測到83部車輛超速行駛並作出票控，與此同時，就其他交通違例事項發出共21張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。