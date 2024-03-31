大灣區航空由大阪抵港航班　疑擋風玻璃現裂紋　160人安全到埗

大灣區航空一架抵港航班（編號：HB341），懷疑玻璃窗出現裂痕，警方及消防接報後，一度派員在機場戒備，幸航班其後安全着陸，無釀傷亡。根據機管局資料顯示，涉事航班由日本大阪關西機場出發，原定於本港時間今日（31日）下午4時55分着陸，最後於傍晚5時55分抵達機場閘口。機管局指接獲報告，涉事航班懷疑擋風玻璃破裂；大灣區航空稱，機上載有160人，機長發現駕駛室擋風玻璃外層出現裂紋，會就事件詳細調查。



涉事航班屬大灣區航空。（機管局ig）

機管局發言人表示，局方今午約5時20分接獲報告，指大灣區航空一架由大阪飛往香港的客運航班（編號：HB341），懷疑擋風玻璃破裂，要求局部戒備。航班其後約在5時45分安全降落香港國際機場北跑道。機場北跑道於進行檢查後，正常運作。

大灣區航空回覆查詢時指，涉事航班於下午5時22分快將抵達香港國際機場前，機長發現駕駛室擋風玻璃外層出現裂紋，機長根據飛行安全指引，繼續駕駛航班前往目的地，並即時經公司航務控制室通知機場管理局及相關部門，以作出適當的安全戒備。該航班原定抵達時間為下5時25分，最後於下午5時47分順利安全抵達香港。大灣區航空續稱，該航班共載有152名乘客及8名機組人員，事後沒有乘客或機組人員報稱受傷或不適，並強調一向以飛行安全為首要任務，會就事件進行詳細調查。