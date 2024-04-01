復活節長假期間警打擊違例駕駛事項　三司機疑醉駕被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組人員，在復活節假期期間，即3月29日至3月31日，在區內展開打擊「酒後駕駛」及相關違例駕駛事項行動。行動中，人員共拘捕3名司機、及向兩名司機發出口頭警告。



人員於牛頭角宏照道近啟樂街，發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名53歲姓楊本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。人員亦在巡經茶果嶺道近四山街時，拘捕一名59姓蔡本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。此外，人員於西貢宜春街近灣景街截停一輛私家車，懷疑司機酒後駕駛。經初步調查，該名39歲姓梁本地男司機涉嫌「沒有提供呼氣樣本以作分析」及「沒有提供血液樣本以作化驗」被捕。以上所有被捕男司機已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

涉案的3輛汽車。(警方圖片)

涉案的3輛汽車。(警方圖片)

涉案的3輛汽車。(警方圖片)

另外，行動期間，人員向合共約250名司機進行酒精呼氣測試、及偵測到405部車輛懷疑超速行駛並作出票控，與此同時，就其他交通違例事項，人員一共發出92張定額罰款通知書。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。