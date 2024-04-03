油麻地男子遭斬傷　未能出示身份證　同行司機涉藏毒　雙雙被捕

油麻地凌晨時分發生斬人血案，一輛私家車在文英街被歹徒駕乘的兩部車閘停，40歲男乘客被6名持刀大漢追斬，身中多刀送院搶救。警方接報調查，發現傷者所乘坐的私家車上有冰毒等，26歲司機涉嫌藏毒被捕，而傷者亦因沒有帶身份證被捕。



案發於今日（3日）凌晨3時16分，40歲姓梁男子，乘坐由26歲姓蔡男子駕駛的平治房車到達文英街，突然遭一輛七人車及一輛私家車前後閘停。梁某落車，對方兩車分別跳下6名持刀男向他追斬，得手後跳上負責封尾的私家車，往渡船街方向逃去。梁某手及身中多刀，蔡某報警求助，最終梁由救護車急送伊利沙伯醫院搶救。

警方反黑組探員曾經到場了解，人員發現歹徒棄下的七人車，被套上假車牌，車上有開山刀及一批車牌。人員同時在傷者所乘坐的平治內檢獲不屬於他們的身份證，與及一些冰毒和海洛英，數量及市值有待點算，遂以藏毒拘捕蔡某，他現正被扣留調查。

警方將案件列「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「行使虛假文書」、「未能出示身份證」、「擁有他人身份證」及「藏毒」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

附近茶餐廳職員目擊事發經過，並記下了逃走車輛的車牌號碼，告訴在場探員。目擊者指，事發後傷者坐跌地上大叫，狀甚痛苦。

傷者身中多刀，由救護車送院搶救。