復活節假警西九龍打擊交通違例　18人被捕　404輛車超速

警方西九龍總區交通部執行及管制組人員於復活節長假期期間（3月28日至4月2日），在區內的車聚熱點進行執法行動，設置多個路障打擊「非法賽車」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行。



行動期間，人員採取情報主導方式並使用隱形戰車在區內的快速公路，如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等巡邏，重點打擊非法賽車及超速駕駛活動。

人員共拘捕18名男子（22至51歲），分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有攻擊性武器」、「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」、「酒後駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「無牌駕駛」及「欠交法庭罰款」。

此外，人員共偵察到404輛車涉及超速行駛，警方稍後會向有關司機發出傳票。同時，人員亦發現15部私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，並已將涉事車輛拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦向12部車輛發出欠妥車輛報告。

西九龍總區交通部將繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。