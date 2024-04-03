珍惜生命｜八旬翁報稱山頂被刀劫受傷　警調查證事主自殘無遇劫

山頂昨晚（2日）發生劫案驚魂。一名83歲姓曾老翁於昨晚10時許報案，稱較早前在山頂遭3名非華裔男子持刀行劫，被搶走一個載有190元現金的銀包。曾翁頸部受傷，自行前往律敦治醫院求醫。警方事後在上址一帶搜索賊蹤，惟沒有發現，案件交由中區警區重案組跟進調查。警方今日（3日）表示，經進一步調查後，相信曾翁沒有遇劫，而是在上址以利器自殘，案件改列「企圖自殺」處理。據了解，曾翁因生活及金錢問題不開心。



老翁報稱被人扯入暗處用利器架頸行劫。(陳永武攝)

案發於昨晚（2日）晚上10時許，83歲姓曾老翁到灣仔律敦治醫院急症室求醫及報警，指自己較早時在山頂遇劫，頸部受傷。醫護人員經檢查後，發現他左邊頸上有一道長約10厘米的傷痕，疑為利器造成。

消息指，曾翁報稱於同日晚上7時許，在山頂一帶行山後，擬前往山頂廣場巴士總站乘車回家，惟途中被3名非華裔男子攔截，一賊人揮刀割傷其頸部。曾翁又稱賊人搜索其斜背包，搶去銀包及身份證後逃走。他負傷步行落山，有途人見狀給予他100元乘車，他其後乘巴士落山，再到律敦治醫院求醫及報案。警方事後在上址一帶搜索賊蹤，沒有發現。

+ 2

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288