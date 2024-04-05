飛鵝山私家車衝落百米山坡　一男被困昏迷　消防設法拯救

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（5日）下午1時許，警方接獲途人報案，指一輛私家車在飛鵝山山頂衝落約100米深山坡，懷疑有人被困。救援人員接報趕抵，發現一名30多歲男子昏迷車內，現正設法將他救出。

突發