屯門的士乘客鎖匙指嚇司機圖打劫　警追查一日拘43歲地盤工

屯門前日（4日）凌晨發生企圖搶劫案，一名的士司機遭男乘客以鎖匙指嚇及企圖打劫，拒絕後遭多次襲擊，疑犯見事敗逃去。警方追查一日後，於昨日（5日）以涉嫌「意圖搶劫而襲擊他人」罪拘捕一名43歲姓鄧本地男子，並在單位內檢獲懷疑案發衣物及涉案鎖匙。



單位內檢獲懷疑案發衣物及涉案鎖匙。（警方提供）

前日（4日）凌晨，警方接獲一名的士司機報案，指較早前接載一名中國籍男子到屯門虎坑路後，卻被對方以鎖匙指嚇及企圖搶劫，拒絕後遭疑犯用手襲擊，導致左耳及鼻樑刮損，須送院治理。疑犯未能成功搶去財物，逃之夭夭。

屯門警區重案組第二隊隨即接手調查，聯同情報組及反黑組人員翻查閉路電視及調查後，最終於昨晚（5日）成功鎖定疑犯身份，以涉嫌「意圖搶劫而襲擊他人」罪拘捕一名43歲姓鄧本地男子，他報稱地盤工人，現正被通宵扣查。警方在單位內搜出懷疑案發衣物及涉案鎖匙。經初步調查，相信被捕男子為單獨犯案。

警方強調搶劫罪屬嚴重罪行，絕對不會姑息相關行為，並呼籲的士業界在車上安裝行車紀錄儀。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》的「搶劫罪」，一經定罪，最高可判處終身監禁。市民切勿一時貪念，以身試法。