疑掟木凳傷14歲兒子　何文田內地婦涉虐兒被捕　圖輕生遭制止

何文田發生虐兒案。消息稱，昨晚（9日）11時許，一名內地婦人和其14歲兒子，在亞皆老街122號單位內爭執，期間婦人疑用硬物傷及兒子。警員和救護員接報到場，婦人一度情緒激動圖輕生，遭救援人員制止。婦人事後涉嫌虐兒被捕，其兒子口部流血，清醒送院治理。由於婦人情緒仍然不穩，故亦須送院檢查。



現場發生虐兒和企圖自殺案。

警方表示，昨晚（9日）11時49分，接獲48歲姓薛內地女子報案，指和14歲兒子因家庭問題，在亞皆老街122號寓所發生爭執，期間薛婦懷疑用木椅擲向兒子，救護員和警員接報到場，經初步調查，薛婦涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。其兒子嘴角受傷，薛婦則情緒激動，兩人均清醒，被送往廣華醫院治理及檢查。

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